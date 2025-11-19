Cloudflare Nedir? En Ufak Bir Kesinti Bile Neden Tüm İnternete Erişimimizi Engelliyor?

Geçtiğimiz gün yaşanan Cloudflare kesintisi interneti neredeyse kilitlemişti. Peki bu tip kesintiler neden daha sık yaşanmaya başladı ve nasıl tüm interneti etkileyebiliyor?

İnternette gezinirken bazen her şeyin bir anda kaybolduğu, en popüler sitelerin bile açılmadığı anlar sık sık olmasa da yılda birkaç kez yaşanıyor. İşte tam da böyle bir durumu geçtiğimiz gün, takvimler 18 Kasım 2025’i gösterdiğinde dünya genelinde tekrar tecrübe ettik.

Öğleden sonra sosyal medyadan bankacılık uygulamalarına kadar pek çok platforma erişim sorunu yaşanırken, oklar yine internetin görünmez kahramanı ama aynı zamanda en kritik isimlerinden biri olan Cloudflare’i işaret etti. Peki adını sadece bu tarz kriz anlarında duyduğumuz Cloudflare tam olarak nedir ve neden bu tarz sistemlere en ufak bir şey olduğunda tüm internet yerle yeksan oluyor?

İnternetin görünmez trafik polisi: Cloudflare

Cloudflare'i en basit hâliyle anlatmak gerekirse onu internet siteleri ile biz kullanıcılar arasında duran devasa bir güvenlik duvarı ve hızlandırma servisi olarak düşünebilirsiniz. Siz bir internet sitesine girmek istediğinizde, isteğiniz doğrudan o sitenin ana bilgisayarına gitmek yerine önce Cloudflare’in size en yakın sunucusuna uğrar.

Bu sistem, hem sitenin daha hızlı açılmasını sağlar hem de siteye saldırmak isteyen kötü niyetli yazılımları kapıdan geri çevirir. Yani Cloudflare, internetteki sitelerin hem koruması hem de dağıtımcısıdır.

18 Kasım 2025'te neler oldu?

Geçtiğimiz gün, 18 Kasım 2025 tarihinde yaşanan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kesinti, aslında bu sistemin zamanla ne kadar merkezi bir hâle geldiğini bize bir kez daha kanıtladı. Cloudflare altyapısında meydana gelen yapılandırma hatası, sadece tek bir siteyi değil, bu hizmeti kullanan milyonlarca internet sitesini aynı anda erişilmez hâle getirdi.

Asıl önemli olan ise bu durum, internetin "merkeziyetsiz" olduğu iddiasının aksine aslında ne kadar büyük bir bölümünün tek bir şirketin sunucularına bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. Sorun Cloudflare kaynaklı olduğunda, internet servis sağlayıcınızın veya modeminizin ne kadar iyi çalıştığının hiçbir önemi kalmıyor çünkü sorun doğrudan ana sunucuda yaşanıyor ve bu duruma hiçbir şekilde çözüm üretemiyorsunuz.

Son dönemde küresel kesintiler neden arttı?

Son dönemde bu tip küresel çapta etki eden internet "çökme" haberlerinin ne kadar sıklaştığının hepimiz farkındayız. Eskiden yılda bir kez duyduğumuz bu olayların artık yılda birkaç kez yaşanmasının arkasında aslında dijital dünyanın değişen dinamikleri yatıyor. İnternet altyapısı, tarihte hiç görmediği kadar büyük bir veri yüküyle karşı karşıya ve bu yük her geçen gün katlanarak artıyor.

Bu artışın en büyük sebeplerinden biri şüphesiz yapay zekâ devrimi ve artan veri işleme kapasitesi. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi, çalıştırılması ve kullanıcıların bu araçlara sürekli veri göndermesi, küresel internet trafiğinde daha önce görülmemiş bir yoğunluk yaratıyor. Buna ek olarak da video içeriklerin kalitesinin sürekli artması, bulut tabanlı oyun sistemleri ve her cihazın internete bağlı olması mevcut sistemleri fazlasıyla zorluyor. Altyapı sağlayıcıları kapasite artırsa da veri tüketim hızı ve siber saldırıların da karmaşıklığı bazen sistemlerin tabiri caizse "sigortasının atmasına" neden olabiliyor. Yakın gelecekte de veri tüketimimiz bu hızla arttığı sürece -ki artacak- Cloudflare gibi devlerin yaşadığı bu tip sorunlarla daha sık karşılaşacağız gibi.