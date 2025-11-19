Tümü Webekno
Cloudflare, Dün Neden Tüm Dünyada İnternet Sitelerinin Çöktüğünü Açıkladı

Dün akşam Discord ve Steam başta olmak üzere binlerce siteye erişimi engelleyen küresel internet kesintisinin detayları belli oldu. Cloudflare, 3 saatlik krizin teknik nedenini açıkladı ve yaşananlardan ötürü özür diledi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Cloudflare kaynaklı bir mesele yüzünden küresel çapta internet kesintisi yaşandığından bahsetmiştik. Bilgisayar ve telefon başında olan kullanıcılar, X'ten tutun da ChatGPT'ye kadar dünyaca ünlü platformlara ulaşamadılar. Ayrıca e-ticaret siteleri ile haber siteleri de bu durumdan nasibini aldı. İnsanlar ilk aşamada kendi cihazlarında bir sorun olduğunu düşündüler ancak işin aslı çok farklıydı.

Dünyadaki internet trafiğinin çok büyük bir kısmını sırtlayan Cloudflare, dün yaşanan ve yaklaşık 3-4 saat süren küresel kesintinin "suçlusu" olduğunu kabul etti. Şirket, yayımladığı teknik raporda "internetin fişinin nasıl çekildiğini" tüm şeffaflığıyla anlattı.

"Rutin bir güncelleme" tüm dünyayı karanlığa gömdü

Cloudflare tarafından yayımlanan blog yazısına göre olay, siber bir saldırı veya dış kaynaklı bir sabotaj değildi. Sorun, tamamen şirketin kendi içinde yaptığı bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandı.

Şirket mühendisleri, Kuzey Amerika bölgesindeki veri merkezlerinde ağ performansını iyileştirmek için rutin bir kod güncellemesi yayımladı. Ancak bu güncelleme, beklenmedik bir zincirleme reaksiyona yol açarak trafiğin yanlış yönlendirilmesine sebep oldu. Normalde sadece yerel kalması gereken bu hata, Cloudflare'in otomatik yük dengeleme sistemleri yüzünden dakikalar içinde Avrupa ve Asya sunucularına da sıçradı.

Saatlerce süren kaos: Hangi servisler etkilendi?

Kesinti, Türkiye saatiyle dün öğleden sonra başladı ve etkileri gece yarısına kadar devam etti. Cloudflare altyapısını kullanan milyonlarca web sitesi "5xx Service Unavailable" hatası verirken, bu durumdan en çok etkilenenler anlık veri akışı sağlayan platformlar oldu.

İnternet Bir Anda Tüm Dünyada Çökerse Neler Olur? İnternet Bir Anda Tüm Dünyada Çökerse Neler Olur?

Şirket CEO'su, yayımlanan raporda bu hatanın tekrarlanmaması için test süreçlerini tamamen değiştirdiklerini belirterek tüm kullanıcılardan özür diledi.

