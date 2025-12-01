Tümü Webekno
Cloudflare Pages, Kaçak Maç Yayını Nedeniyle Erişime Kapatıldı

Binlerce geliştiricinin web sitelerinde kullandığı Cloudflare Pages hizmeti, TFF kararıyla erişime kapatıldı. Bazı page.dev alan adına sahip sitelerin, kaçak maç yayını için kullanıldığı tespit edilmiş.

Cloudflare Pages hizmeti, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de binlerce geliştirici tarafından web sitelerini yayımlamasını sağlayan bir platformdu. Ancak gelen bilgiler, geçtiğimiz günlerde Cloud Flare Pages hizmetine yönelik bir erişime kapatma kararı alındığını ortaya koydu.

Cloudflare Pages, Türkiye Futbol Federasyonunun 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 067-1 sayılı kararıyla ülkemizde erişime kapatıldı. Bu kararın, pages.dev alan adını kullanan bazı siteler nedeniyle alındığı belirtildi.

Kaçak maç yayını yapılıyormuş

Paylaşılan bilgilere göre Cloudflare Pages hizmeti üzerinden yayımlanan ve pages.dev alan adını kullanan bazı sitelerde kaçak maç yayını yapıldığı tespit edildi. Bunun ardından da TFF’nik kararıyla Cloudflare Pages’ın erişimi engellendi.

Hizmetin binlerce geliştirici tarafından kullanıldığını söylemiştik. Dünya çapında pek çok projede, bloglarda, web sitelerinde, test sayfalarında sıkça tercih ediliyordu. Bu yüzden alınan erişim kararı yalnızca kaçak maç yayını yapanları değil, aynı** zamanda diğer geliştiricilerin sitelerini de etkileyecek.** Aslında TFF’nin bu yetkisi, Anayasa Mahkemesinin 17 Haziran’da aldığı kararla iptal edilmişti. Ancak bu iptal, 14 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecekti. Bu yüzden de federasyon hâlâ erişime engelleme kararı verebiliyor.

Cloudflare Pages için ilk kez böyle bir karar alınmadığı da gelen bilgiler arasında. Öyle ki 29 Mayıs 2023 tarihinde de yasa dışı bahis gerekçesiyle BTK tarafından alınan bir kararla erişime engellenmiş ancak sonrasında açılmıştı. Şu anki kararın ne kadar süreceğini bilmiyoruz.

