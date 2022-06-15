Cloudflare Rekor Büyüklükte Yeni Bir Siber Saldırı Bildirdi

Cloudflare, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları siber saldırının ardından bugün bir yeni siber saldırı haberiyle daha gündeme geldi. 'En büyük' olarak nitelendirilen bir önceki saldırının yaklaşık iki katı büyüklüğündeki yeni siber saldırının detaylarına gelin birlikte bakalım.

Cloudflare, internet üzerinden düzenlenen ve düzenlenecek olan saldırılara karşı pek çok şirkete hizmet veriyor. Şirketlere düzenlenen bu saldırıların boyutları ise oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Çağımızın en büyük sosyal medya problemlerinden biri olan bu siber saldırıların en büyüklerinden biir yine Cloudflare tarafından duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Cloudflare tarafından yapılan bir açıklamayla şimdiye kadarki en büyük siber saldırıyla karşı karşıya kaldıkları bildirilmişti. Başarılı bir şekilde önlenen siber saldırının ardından ise bugün çok daha büyük bir saldırının önlendiği bildirildi.

Saniyede 26 milyon istek geldiği bildirildi

Bir önceki saldırıda siteye 15 milyon istek gönderildiği bildirilmiş ve bu şimdiye kadarki en büyük DDoS saldırılarından biri olarak duyurulmuştu. Ancak yeni yapılan bir açıklamayla bu saldırıyı bile gölgesinde bırakacak yeni bir saldırıyla daha karşı karşıya kalındığı bildirildi. Cloudflare, bu saldırıda saniyede 26 milyon istek geldiğini duyurdu. Kötü amaçlı kişiler tarafından gönderilen bu istekler, kısa sürede tespit edildi.

Saldırıların kaynaklarının ise başta Endonezya, ABD, Brezilya ve Rusya olmak üzere toplam 121 ülkeden geldiği belirlendi. Cloudflare, saldırıların HTTPS üzerinden düzenlendiğine ve bu durumun saldırı başlatmak ve önlemek için daha fazla paraya mâl olması anlamına geliyor. Saldırıların yüzde 3’lük bir kısmı ise Tor bağlantıları üzerinden gerçekleştirildi. Cloudflare, saldırıdan mümkün olduğunca az müşterinin etkilendiğini ve kısa süre içinde saldırının fark edilip gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.