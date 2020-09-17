Katılımcıları alanlarına göre birbirleriyle eşleştiren ve yeni bir network ağı oluşturmayı amaçlayan CloudTalk Online | Matchmaking Summit, 29 Eylül'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Koronavirüs pandemisi, pek çok konferans, lansman ve diğer tip etkinliği dijital ortamda gerçekleştirilmeye mahkum bıraktı ve CloudTalk Online | Matchmaking Summit de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştirecek güçlü bir networking etkinliği olması planlanan CloudTalk Online | Matchmaking Summit, bu noktada Türkiye’de bir ilke imza atmış olacak.

Sanal fuaye alanında 50’den fazla firmanın bulunacağı etkinlik, tıpkı fiziksel buluşmalarda olduğu gibi standları gezip, ürün demolarının incelenebildiği; fuar görevlisi ve firma yetkilileri ile eş zamanlı görüntülü, sesli ve yazılı iletişimin mümkün olduğu gerçeğe oldukça yakın bir fuar deneyimi sunmayı hedefliyor.

Amazon, IBM ve Microsoft, Alibaba Cloud gibi bilişim sektöründen dünya devlerinin de katılım göstereceği konferanslarda, Türkiye’nin bulut tabanlı servis sağlayıcıları Logosoft, Uzman Posta, Bulutistan da yer alacak. Etkinliğin katılımcıları arasında ise C-level yöneticiler, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, geliştiriciler, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar bulunacak.

29 Eylül 2020 tarihinde tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek CloudTalk Online | Matchmaking Summit için kayıtlar devam ediyor. 15 Eylül itibarıyla kayıtlı katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçleri başlamış durumda ve etkinlik gerçekleştikten sonra da 13 Ekim tarihine kadar kayıtlı katılımcı ve partnerlerin iletişimlerini platform üzerinden gerçekleştirmesi mümkün olacak. Etkinliğe kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.