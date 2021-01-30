2008 yılında vizyona giren Cloverfield'ın devam filminin üstünde çalışıldığı ortaya çıktı. Şu an filmle ilgili çok fazla detay gün yüzüne çıkmamış olsa da senaryosunu Joe Barton'ın yazacağı belirtiliyor.

2008 yılında vizyona giren, J. J. Abrams'ın yapımcılığını ve Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği Cloverfield'a bir devam yapımı geliyor. Yeni projenin senaryosunu kaleme alması için de İngiliz yazar Joe Barton'a teklif götürüldü. Barton, daha önce The Ritual ve iBoy gibi Netflix yapımlarının senaristliğini üstlenmişti.

El kamerasıyla bol sarsıntılı şekilde çekilmesi sebebiyle bazı izleyicilerin hastalanmasına ve sinema salonundan çıkmasına sebep Cloverfield'ın devam projesinde bu buluntu görüntü tekniği kullanılmayacak.

Cloverfield'a yeni devam projesi geliyor

Bu yeni proje, 2008 yapımı Cloverfield'dan sonra çıkacak olan ilk devam yapımı olmayacak. 10 Cloverfield Lane ve The Cloverfield Paradox gibi filmlerle birlikte bir Cloverfield evreni oluşturulmuştu. 10 Cloverfield Lane, oldukça iyi yorumlarla karşılansa da The Cloverfield Paradox, önceki yapımlar kadar beğenilmemişti.

Aslında söz konusu bu iki film, direkt olarak Cloverfield'ın devamı niteliğinde filmler değiller. Her iki film de ayrı yapımlar olarak geliştirilmiş olsa da daha sonra Cloverfield çatısı altında birleştirildiler.

2018 yılında çıkan ve Netflix'e satılan The Cloverfield Paradox'un genel olarak kötü yorumlarla karşılanması sonrası Cloverfield markası dinlenmeye bırakılmıştı. Görünüşe göre dinlenme süresi doldu ve film tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Cloverfield projesinin senaryosunda kalem oynatacak olan Joe Barton, son olarak Riz Ahmed ve Octavia Spencer'ın başrollerini paylaştığı Invasion'ın senaryosunu kaleme aldı. Ayrıca kendisinin adını daha önce HBO'nun Batman dizisinin "showrunner"ı olmasıyla da duymuştuk.