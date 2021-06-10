Clubhouse'ta birbirlerini bulan bir çift, evlilik törenlerini yine Clubhouse'ta yayınladı. Nikah töreni, sesli sohbet ağında 27 bin kişi tarafından dinlendi. Söz konusu evlilik töreni, Clubhouse için de bir ilk oldu.

Şu sıralar cazibesini bir miktar kaybetmiş olsa da özellikle yılın ilk aylarında inanılmaz bir ivme ile popülerleşen sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulaması Clubhouse, yine ilginç bir 'ilk' ile gündeme geldi. Clubhouse'ta tanışan bir çift, evlilik törenlerini yine Clubhouse üzerinden yayınladı ve töreni rekor sayıda dinleyici takip etti.

Eski model Natasha Grano ile Michael Graziano, 'çöpçatan' lakaplı Carmelia Ray tarafından açılan bir Clubhouse odasında birbirlerini buldular ve çevrimiçi ortamda başlayan ilişkileri, yine bir çevrim içi ortamda binlerce dinleyicinin şehitliğinde evlilikle taçlandı. Üçüncü taraf bir Clubhouse istatistik sağlayıcısı olan Direcon’un verilerine göre iki saatlik evlilik töreni Clubhouse'ta 27 bin kişi tarafından dinlendi.

Çifte mutluluk dileklerini iletmek için odaya katılan Clubhouse yöneticilerinden Stephanie Simon, sonrasında vermiş olduğu bir demeçte, "İnsanların yeni birileriyle tanışmak, dostluklar kurmak ve nihayetinde kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek deneyimleri birbirleriyle paylaşmak için Clubhouse’u kullanmalarından sürekli olarak ilham alıyoruz. Bu düğün bize sesin gücünü ve samimiyetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Natasha Grano, bir ilke ev sahipliği yapan nikah törenlerinin ardından yapmış olduğu açıklamada, "İkimiz de ünlü çöpçatan Carmelia Ray’in Clubhouse odalarından birindeydik ve Michael’ın sesini duyar duymaz onun özel biri olduğunu anladım" derken; eşi Michael Graziano ise Grano'yu görmek için nisan ayında bir haftalığına İngiltere'ye gittiği seyahati hakkında, "Büyükannem bana ‘O uçağa binip bir kadın ve bir çocukla geri dönersen seninle bir daha asla konuşmam’ dedi. Kendimi kötü hissettim ama yine de gittim." ifadelerini kullandı.

Gerçek nikah törenlerinde konuşmalar nispeten uzun sürüyor olsa da Grano ile Graziano'nun nikah törenleri bir Clubhouse yayını olduğundan konuşmalar en fazla iki dakika uzunluğundaydı ve tüm konuşmalar Clubhouse'un ikonik cümlesi "Teşekkür ederim, konuşmayı bitirdim" şeklinde sonlandırıldı. Sanal düğünün davetlilerinden sosyal medya fenomeni Kiante Young, "Umarım gelecekte Clubhouse’ta bebek partinizi de kutlarız" ifadelerini kullandı.