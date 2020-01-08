CO Değerleriyle Dünyaya En Fazla Zarar Veren Otomobiller

Benzinle çalışan otomobillerle yapılan testler, önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Dizel araçların verdiği zararların gölgesinde kalan benzinli araçların beşte biri, izin verilen karbon dioksit salınım sınırının üzerinde karbon monoksit üretiyor.

Dizel otomobillerden kaynaklanan hava kirliliği medyada sıkça yer alsa da bu durum benzinli otomobillerin masum olduğu anlamına gelmiyor. Benzinli araçlar, düşük azot oksit (NO) salınımlarına sahip olsa da yüksek miktarlarda karbonmonoksit (CO) salınımı gerçekleştiriyor.

Which? tarafından yapılan emisyon testlerine göre, 2012 yılından bu yana incelenen benzinli otomobillerin beşte biri 1993 yılında belirlenen resmi CO salınımından fazlasını üretiyor. Bunların içerisinde dört tane hibrit araç da yer alıyor.

Avrupa'nın 1993 yılında belirlediği resmi CO emisyon değeri, kilometre başına 2,72 gramdı. Sınır daha sonra 2,2 grama düşürülürken belirlenen son değer kilometre başına 1 gram. Yapılan testlerde, otomobillerin üçte ikisinin son sınırın üzerinde CO salınımında bulunduğu anlaşıldı.

Testlerde, Avrupa'nın belirlediği sınırın üzerinde karbonmonoksit salınımı yapan araçlar sırasıyla şöyle:

Subaru Outback (7,6)

Ford Ka+ (7,33)

Audi Q2 (5,66)

Fiat 500X (5,29)

Seat Leon (4,53)

Subaru XV (3,97)

Toyota C-HR Hybrid, Toyota Prius ve Toyota Prius Plug-In Hybrid otomobilleriyse yapılan testlere göre en temiz araçlar olarak tespit edildi. 2012-2016 yılları arasında test edilen ve kilometre başına 1 gram sınırını aşan araçların tamamıysa şunlar:

Subaru Levorg

Hyundai Veloster,

Nissan Note

Toyota Aygo

Alfa Romeo Giulietta

Nissan 370Z

Hyundai i20

BMW 4 Serisi

BMW 2 convertible Serisi

Porsche 911 Carrera

Hyundai i10

Lexus LS, petrol-electric hibrid

Bütün bu veriler, emisyon test sınırını aşan otomobil üreticilerinin yasalara aykırı davrandığı anlamına gelmiyor. Araçların resmi testlerde emisyon kurallarına uygun salınımlarda bulunması yeterli.

Karbonmonoksit ve azotoksit daha çok insan sağlığına zarar verirken karbondioksit (CO2) insanlara ve hayvanlara zarar vermekten çok çevreye zarar veriyor.