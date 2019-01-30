Yakın zamanda Avrupa Birliği’nin büyük baskıları altında kalan YouTube, telif haklarına ilişkin düzenlemeleri kontrol altına almaya çalışıyor. Nitekim böylesine büyük bir platfom için kopya içeriklerden daha büyük bir sıkıntı var: Yakında sağlıklı izleyici kalmayacak. Bu durumu YouTube Türkiye’den çıkan en hastalıklı kanal(lar) üzerinden irdeliyoruz.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesiyseniz, uğraşmanız gereken sorunlar da büyük olurlar. Lafı çok gevelemeden söylemek gerekirse, YouTube için tek sorun fazlasıyla para kazandığı reklamlar değil, o reklamları ulaştırdığı içeriklerin kalitesi.

Eğer sıkı bir YouTube izleyicisiyseniz, Türkiye’den yayın yapan bazı tuhaf kanalların varlıklarına şahit olmuşsunuzdur. Genellikle çocuklara yönelik içerik yayınlanan bu kanallar, 500 milyona varan izlenme sayılarına sahip videolar barındırıyorlar. Üstelik ortak yönleri, sadece yüksek izlenme sayılarıyla sınırlı kalmıyor. Sanki her kanal, farklı organlarda yayılan kanser gibi.

Salih Reis’in Dünyası, Family GamesTV, HappyLives gibi kanallar, sanki aynı ajans bünyesinde üretilmiş gibi görünen video başlıklarına, müziklere sahipler. En ilginç ortak yönleri ise kanallarda abone sayısının gizlenmesi, videolarda yorumların devre dışı bırakılmış olması. Bunun sebebini anlamak gerçekten zor değil.

Zamanı biraz geriye sarıp, YouTube’un olmadığı döneme gidelim. Çocuk içerikleri yalnızca televizyon kanallarında yayınlanan, çoğu zaman editörlerce seçilmiş kaliteli yayınlardan oluşurdu. O dönemlerde büyümüş çocuklar, izledikleri çizgi filmler ve diğer çocuk içeriklerini hala unutamıyorlar. Hayal güçlerinde yaptıkları birikimi o içeriklere borçlula.

Peki şimdi söz konusu YouTube kanallarındaki içerikleri izleyen çocuklar, büyüdüklerinde neyi hatırlayacaklar?

Koca bir boşluk. Aynı çocuklar, YouTube ayırdıkları vakti parklarda ve sokaklarda harcamadıkları için de önemli şeylerden yoksun büyüyorlar.

Ebevenylerin bu tarz içerikler “sayesinde” çocukların eline telefonu verip bir köşeye terk ettikleri aşikar. Bu sorunun sadece ülkemizde yaşanmadığının en büyük kanıtı, videoların İngilizce başlıklarla servis edilmeleri.

YouTube açısından bu tarz içeriklerin en büyük sorunu kalite. Eğer izlediğiniz içerik size bir şeyler katmıyorsa, o içerikle gelen reklamlara ikna olamazsınız. Bu da YouTube’un reklamcılık formülünün ömrünü kısaltır. Tıpkı televizyon reklamlarının artık daha az insanı ikna etmesi gibi…

YouTube’un çocuk içerikleri için özel olarak sunduğu Kids hizmeti, bu videoların daha fazla izlenmesine, daha çok insanın hastalıklı içeriklerle karşılaşmasına neden oluyor. Kids’in amacı, sakıncalı içerikleri çocuklara göstermemek, ancak daha beterine neden oluyor.

Geçtiğimiz yıl, Her Telden isimli bir başka YouTube kanalında bir video yayınlanmıştı. Yetişkin bir palyaçonun bir kız çocuğuna yaptığı ileri geri şakalar, bir yetişkin olarak izleseniz bile kan donduran sahneler vardı. Videolar için yayınladığımız tepki yazısının ardından yayından kaldırıldılar. Her Telden isimli o kanalın yüzleri, şimdi Salih Reis’in Dünyası isimli kanalla benzer içerikleri üretmeye devam ediyorlar.

Techcrunch editörü Natasha Lomas, yine geçtiğimiz yıl YouTube’da 1000 saat çocuk içeriği izlemiş, bu deneyimini okuyucularla paylaşmıştı. Lomas, tuhaf kabuslar görmeye başladığını söyleyip, odaklanma ve dikkat sorunlarıyla karşılaştığını aktarmıştı. Bir yetişkin olan editör, bu etkilerin çocuklarda çok daha üst düzeye çıkabileceğinden bahsediyordu.

Gördüğünüz, izlediğiniz üzere çocuk büyük demeden, hatta YouTube’u bile krize sokacak hastalıklı içerikler cirit atıyor. Bu tarz içeriklerin ömrü oldukça kısa, ancak o vakte kadar sorumsuz ebeveynler yüzünden gelişim çağındaki çocukların büyük sorunlar yaşaması işten bile değil.

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