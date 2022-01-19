İngiltere’de yayımlanan bir rehbere göre yemek seçen çocuklar, aslında bunu COVID yüzünden maruz kaldıkları bir rahatsızlık nedeniyle yapıyor olabilirler. Öyle ki bu rahatsızlık, fark edilmediğinde ciddi noktalara da varabiliyor.

İngiltere’de East Anglia Üniversitesi ile Fifth Sense isimli sivil toplum kuruluşu, insanlarda görülen ve kokuları yanlış algılama olarak tanımlanan ‘parozmi’ isimli koku bozukluğuna ilişkin bir rehber hazırladı. Rehber, özellikle yemek seçtiği düşünülen çocukların aslında bu durumdan muzdarip olabileceğini, bunun da COVID’den kaynaklanabileceğini açıkladı.

Kokuları farklı veya kötü algılamaya yol açan parozmi, COVID’e yakalanan yetişkinlerde yaygın bir şekilde görülen bir yan etki. Fakat rehbere göre bu durum çocuklarda görüldüğünde çocukların rahatsızlık nedeniyle bazı yemeklerden soğuyabileceği, hatta yemek yemekte bile zorlanabileceği ifade ediliyor. Ebeveynler, bu durumu ‘yemek seçme’ olarak algılıyorken, durum aslında çok farklı.

Çocukların yemek seçmesinin ardındaki neden COVID olabilir:

Rehberde bu konuya yönelik bir örnek de sunuldu. Eylül ayında COVID’e yakalanan 11 yaşındaki Malisse Kafi, her şeyin tadının dışkı ve çürük yumurtaya benzemesi nedeniyle yemek yiyemez hale gelmişti. Annesi Dawn Kafi ise yiyeceklerin, oğlunun öğürmesine ve tıkanmasına neden olduğunu belirtiyordu. Öyle ki çocuk, iki kilo kaybetmiş, iki ay içinde sıvı kaybından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Anne Dawn Kafi, çocuğunun sevdiği yemekleri de yapmasına rağmen Malisse, yemekleri yine yemiyor ve daha çok hastalanıyordu. Hastaneye giden çocuğa en sonunda parozmi teşhisi konuldu ve burun spreyi verildi. Fakat bu da bir fayda sağlayamayınca çocuğun tüple beslenmesi gerekti. Malisse, şu an somon balığı gibi bazı yiyecekleri yiyebiliyor.

Fifth Sense sivil toplum kuruluşundan Duncan Boak, yaptığı açıklamada beslenme sorunu olan ve kilo kaybeden çocukların ebeveynlerinden bilgi aldıklarını, doktorların durumu sadece yemek seçmeye bağladıklarını açıkladı. Üniversite ve kuruluş tarafından yayımlanan rehberde ebeveynlere bu konuya dair birkaç tavsiye de verildi.

Buna göre çocukları daha sade yiyecekler yemeye teşvik ederek hangi yiyeceklere tepki vermediklerinin görülebilir, yemek yerken de buruna yumuşak bir mandal takarak kokuların bloke edilebilir. Ayrıca iyileşmeye yardımcı olmak için birkaç ay boyunca günde iki kez en az dört farklı koku koklamaktan oluşan basit bir teknik kullanılabilir.