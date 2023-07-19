Çoğumuz çocukken okulda bilim deneyi yapmıştır. Kimimiz ilkokulda daha basit deneylerle bilime doymuşsak da, bazılarımız ortaokulda da bilim şenliklerine katılarak kendini küçük bir bilim insanı ilan etmiş olabilir. Peki en meşhur deneyler hangileriydi?

Bir dönem mutlaka herkesin yapmak zorunda kaldığı bu deneyleri görünce mutlaka hatırlayacaksınız. Hele ki bazı ödev olan deneyler adeta bir yetişkin sorumluluğunda yapılmış gibiydi ne hikmetse.

Biraz ebeveynler arası yarışa dönüşseler de okul deneyleri ve özellikle teknoloji ve tasarım dersi herkeste unutulmaz anılardır. Gelin, birkaçını hatırlayalım.

Herkesin ilki: Pamukta fasulye ya da nohut yetiştirmek

Hepimizin en az bir kere deneyip ve birçoğumuzun asla fasulye fidesini göremediği ve belki de sulamayı bile unuttuğumuz, vazgeçilmez ilk bilimsel deneyimiz pamukta fasulye yetiştirmek.

Toprak yerine pamuk kullandığımız, pamuğun arasına fasulye tanelerini yerleştirip onu suladığımız bir deney. Sahi, aranızda hiç yetiştirebilen oldu mu?

Kalemi saçımıza veya giysimize sürüp sürüp uçurduğumuz kağıtlar

Muhtemelen bu deneyi sizin de bir arkadaşınız başlatmış ve tüm sınıfa yaymıştır. Hele ki o ilk keşif sonrası sürekli kalemi saçına sürüp sürüp bunu büyük bir gösteri gibi gösteren arkadaşları unutmak ne mümkün…

Deney aslında en basit haliyle sürtünme ile oluşan elektriklenmenin, zıt kutupları birbirine çekmesini kanıtlar.

En zahmetsiz deney; ampulu tak çalıştır!

Fizik dersine ilkokul giriş niteliğinde pil düzeneğiyle ampul deneyi, biraz hazıra konduğumuz bir deney. Bu deney için sabah hemen okulun dibindeki kırtasiyede oluşan sırayı bir hatırlayalım, özellikle son dakika geç kalanlar ve ampullerimizi almayı unutanlar olarak.

Bu deney ile elektrik akımının nasıl iletildiğine ve ampulu aydınlattığına tanık olurduk.

Çalışkan öğrencilerin sevgilisi, yanardağ deneyi

İşte en havalı bilimsel deney, bu deneyi herkes yapmaya cesaret edemezdi. Bu deney için ilk önce güzel bir yanardağ maketi yapılır, üstü hemen güzelce boyanırdı ve içine de bir pet şişe yerleştirilirdi.

Kimyasal malzemeler pet şişenin içinde bekler, patlama için de son malzeme büyük bir zevkle içine atılırdı.

Büyük sihir: Sadece bir damla deterjan!

Bu deneyi sadece kendini gerçekten bilime adamış çocuklar bilir. Bir kaba su doldurup üstünü karabiberle doldurduktan sonra ortasına bir damla deterjan atılır ve puf!

Bütün karabiberler kabın kenarına kaçar. Doğası gereği gergin bir yüzeye sahip suya atılan deterjan o gerginliği ortadan hızlıca kaldırıp kenara çekilmesine sebep olur.

Sizin en sevdiğiniz deney hangisiydi?