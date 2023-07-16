Bilim insanları, küresel ısınmanın etkileriyle mücadele etmek için dikkat çekici bir öneri sundu: Dünya'nın yüzeyinin %2'sini beyaza boyamak. Bu öneri, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için sıra dışı bir çözüm gibi görünüyor. Peki böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Jeremy Munday, küresel ısınmanın etkisiyle oluşan iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için güneş ışınlarını yansıtan yüzeylerin artırılması gerektiğini öne sürdü. Bu amaçla, dünya genelinde bazı bölgelerin beyaza boyanması fikrini ortaya attı.

Beyaz yüzeyler, güneş ışınlarını daha fazla yansıtırken, siyah veya koyu renkteki yüzeyler ise ısıyı daha fazla emerek atmosferdeki sıcaklığı artırıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, dünya yüzeyinin sadece %2'sini beyaza boyamak, güneş ışınlarının yansımasını artırarak küresel ısınmayı durdurabilir!

Boya, Dünya’nın tüm yüzeyine eşit miktarda dağıtılmalı.

Dünya’nın büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı. Yüzeyin de sadece %1’i için bile ortalama beş yüz milyar litre boya kullanılması gerekecek. Kulağa çok ütopik gelen bu önerinin bilim insanları yalnızca geçici bir çözüm olduğunu belirtiyor. Ancak, küresel ısınmanın etkileriyle mücadele etmek için de oldukça hızlı ve etkili bir çözüm olarak görülmekte. Beyaza boyama yöntemiyle güneş ışınlarının yansıması artacağından, yeryüzündeki sıcaklık artışı da kontrol altına alınabilir.

Öneriye ilişkin çeşitli eleştiriler de mevcut.

Bu tür müdahalelerden önce uygulamanın çevresel etkileri ve maliyeti değerlendirilmelidir. Ayrıca, doğal yüzeylerin boyanması veya kaplanması, doğal ekosistemlere potansiyel olarak zarar verebilir ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Sonuç olarak, küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek için sunulan bu sıra dışı öneri, son günlerde bilim insanları arasında tartışma yaratıyor. Beyaza boyama yönteminin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar etkili olabileceği ve potansiyel riskleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Yine de böyle yenilikçi çözümler, küresel ısınma konusunda toplumun farkındalığını artırabilir ve çözüm odaklı tartışmaları teşvik edebilir.