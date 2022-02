Bir Metaverse platformunda yürütülen yeni bir araştırma, çocukların oldukça kolay bir şekilde cinsel içerikli sanal kulüplere giriş yapabildiğini gösterdi. Uzmanlar, bu durumun oldukça tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.

Hepimizin bildiği gibi ‘internetin geleceği’ olarak tanımlanan metaverse, gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Geçtiğimiz günlerde metaverse’ün öncülerinden biri olan Meta (eski adıyla Facebook) tarafından geliştirilen ekosistem Horizon Worlds’ün kullanıcı sayısında üç ayda on kat artış yaşandığını aktarmış ve metaverse’ün popülerliğinin nasıl hızla yükseldiğini sizlerle paylaşmıştık.

Tabii ki bu konu hakkında bazı şüpheler de mevcut. Birçok uzman, kötü amaçlı insanların metaverse’ten yararlanabileceğini ve ‘suç’ olarak nitelendirilebilecek hamleler yapabileceğini düşünüyor. Zaten bu sanal evrenlerde bulunan ürünlere yapılan milyonlarca dolarlık yatırımların da kara para aklama gibi suçların üstünü kapatmak için yapılıyor olabileceği ifade ediliyordu. Şimdi gelen haberler ise metaverse’ün oluşturabileceği bir başka korkutucu sonucu gözler önüne serdi.

Çocuklar kolayca cinsel içerikli sanal kulüplere giriş yapabiliyor

BBC’nin haberine göre metaverse’e giren çocuklar sanal striptiz kulüplerine rahatça girebiliyor. 13 yaşında gibi davranan bir kişi tarafından yürütülen bu araştırmada, VRChat ismi verilen bir metaverse uygulamasında bu durumun gözlemlendiği ifade edildi. Kendini 13 yaşında göstermesine rağmen sanal bir seks kulübüne alındığını ifade eden araştırmacı, ayrıca çok sayıda yetişkin erkeğin kendisine yakınlık göstermeye çalıştığını, cinsellik içeren oyuncakların, avatarların da kendisine platformda gezinirken gösterildiğini kaydetti.

Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği’nden (National Society fort he Prevention of Cruelty to Children) Andy Burrows da yaptığı açıklamalarda metaverse’ün çocuklara olan etkisi ile ilgili, “Çocuklar, tamamen uygunsuz, inanılmaz derecede zararlı içeriklere bu platformlarda maruz kalıyor” ifadelerini kullanırken şunları da sözlerine ekledi: “Bu üründe güvenliğin dikkate alınmadığı açıkça görülüyor. Bu ihmaller de onu oldukça tehlikeli hâle getiriyor.”

Açıklamalara göre yaşanan bu olayın ana sebebi sanal gerçeklik cihazlarına erişebilen uygulamaların çoğunda yaş doğrulama özelliklerinin bulunmaması. Bu durum da benzer platformlarda sahte bir profil oluşturulmasının ve çocukların rahat bir şekilde uygunsuz içeriklere ulaşmasını çok kolay olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar da bu sebeple yaşanan bu durumun, metaverse’ün ortaya çıkarabileceği korkunç sonuçlardan biri olabileceğini vurguluyor