Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dijitalleşmesini sağlayacak önemli bir adım attı. Pilot bölge Amasya'ya dair tüm tapu ve kadastro bilgilerini dijital dünyaya uyarlayan yetkililer, bir anlamda Türkiye'yi Metaverse'e taşımanın ilk adımlarını atmış durumdalar.

Son dönemlerde en çok konuştuğumuz teknolojilerin başında gelen Metaverse, hayatımıza iyiden iyiye entegre olacak gibi görünüyor. Zira edinilen bilgilere göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Metaverse ekosistemlerine hazır olmak için harekete geçti. Uçak ve uydu görüntüleri üzerinden 3 boyutlu şehir modelleri oluşturmaya başlayan kurum, tapu ve kadastro bilgileri ile binaların mimari projelerini de 3 boyutlu hale getirdi. Yapılan çalışmalar, Türkiye'nin Metaverse ekosistemlerine hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, önümüzdeki günlerde bir çalıştayın konusu olacak. Yetkililerle birlikte alanında uzman isimler ve akademisyenlerin de katılacağı bu çalıştayda, sistemin tüm detayları anlatılacak. Bu çalıştayın, dijital Türkiye'nin oluşturulabilmesine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Amasya, Metaverse'teki yerini aldı

*Temsili görsel.

Sabah'ın haberine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Amasya'yı Metaverse ekosistemi için pilot il seçti ve metaverse'e taşımaya hazır hale getirdi. Bu bağlamda; kentteki tüm yapılar, adresler, mimari projeler, gayrimenkul değerleri ile tapu ve kadastro bilgileri, Amasya için dijital ortamda uyarlandı. Dijital Amasya, az önce bahsettiğimiz çalıştayda katılımcılara tüm detayları ile gösterilecek.

Dijital Türkiye, aslında herkes için önemli bir adım. Zira yapılacak çalışmalar sayesinde satın almayı düşündüğünüz bir evi uzaktan inceleme imkanına sahip olacaksınız. Ancak Metaverse'teki Türkiye'nin tek avantajı bu olmayacak. Bu teknoloji sayesinde şehir planlama, afet yönetimi ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda da çalışmalar yapılabilecek.