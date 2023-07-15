Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada bir ‘içerik’ olarak kullanmasının verebileceği zararları anlatan reklam filmi, aynı Black Mirror’dan fırlamış gibi.

Almanya’da telefon hizmetlerinin özelleştirilmesiyle kurulan bir telekomünikasyon şirketi olan Deutsche Telekom, çocuk sahibi olan insanların internet kullanımlarında dikkat etmeleri gereken bir unsura yoğunlaştıkları bir reklam filmi yayınladı.

Yayınlanan reklam filminde ebeveynlerin bir ‘içerik’ olarak çocuklarını kullanmasının zararları anlatılıyor. Videonun biraz korkunç gerçekleri yüze çarpan bir kurgusu var. Dolayısıyla izlemeden önce uyaralım.

“Anne, baba: İnternette paylaştıklarınız, hayatımın geri kalanında beni takip edecek dijital bir ayak izi”

Deutsche Telekom’un yayınladığı videoda 9 yaşındaki kız çocukları Ella’nın videolarını internette bir içerik olarak paylaşan ebeveynleri, her şeyden habersiz bir sinemaya giriyorlar. Yine onlardan habersiz bir şekilde kızları Ella’nın bir fotoğrafı, yapay zekâ kullanılarak yaşça büyütülüyor ve sesi de ona göre uyarlanıyor.

Sinema salonunda yerini alan ebeveynlere, kızları Ella’nın yapay zekâ ile büyütülmüş hali bir tirat yapıyor. Bu tiratta kendisinin fotoğraflarının ne kadar kolay bir şekilde manipüle edilebildiğinden, siber zorbalığa maruz kalabileceğinden ve hatta pornografik içeriklerde kullanılabileceğinden bahsediyor.

Videoda son olarak Ella’nın şu söyledikleri gerçekten çok vurucu:

“İnternette paylaştıklarınız, hayatımın geri kalanında beni takip edecek dijital bir ayak izi gibi. Bunu size söylüyorum çünkü beni sevdiğinizi ve asla bana zarar verecek bir şey yapmayacağınızı biliyorum. Bu yüzden lütfen anne, lütfen baba, sanal mahremiyetimi koruyun.”

Siz bu reklam hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukların ebeveynleri tarafından birer içerik olarak kullanılması etik olarak doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.