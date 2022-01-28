"Çocuklarda Miyop Arttı Telefon Kullanımı Sınırlandırılmalı"

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer Ertürk, çocuklarda miyopi hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Ertürk, çocuklarda miyopinin azaltılması için özellikle akıllı telefon ve tablet kullanımının sınırlandırılması gerektiğini açıkladı.

Hayatımızın teknolojiye bağımlı olmasıyla birlikte hepimiz günümüzün büyük çoğunluğun ekrana bakarak geçiriyoruz. Bu durum, son yıllara kadar yalnızca belli bir yaşın üzerindekileri etkilemiş olsa da artık çağın değişmesiyle ekrana bakma yaşı da haliyle düştü. Kızılay Kartal Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayfer Ertürk’se bu konuda tedirgin eden bir açıklamada bulundu.

Ertürk, Türkiye’de çocuklarda miyop kırma kusurunun arttığı konusunda bir açıklamada bulunarak anne ve babalara seslendi ve önlem alınmadığı takdirde çocukların büyük kısmında miyopi oluşacağını belirtti. Ertürk, bundan yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olmasının beklendiğini de vurguladı.

Uzun süre evde kalmak da miyopiyi destekliyor

Miyopide göze gelen ışınların retinanın üzerinde değil de önünde odaklandığını ifade eden Ertürk, Miyop olan insanların uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çektiğini belirtti. Miyopinin görülme nedenininse hem iş hem eğitim hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranların çok yoğun kullanılması olduğunu ifade etti. Ayrıca uzun süre evde kalmanın çocuklarda, özellikle de ergenlik döneminde olanlarda D vitamini eksikliği nedeniyle miyopik artışları desteklediğini ekledi.

Yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olmasının beklendiğini söyleyen Ertürk, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

“Miyop artışı bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin çok erken ve yoğun kullanımının yanı sıra, gün içinde dışarıda geçirilen zamanın giderek kısalmasından da kaynaklanıyor. Miyop riski sadece akıllı telefonla veya kitapla artmıyor, yakın mesafedeki bir nesneye uzun süre bakmakla da artıyor. Miyop riski özellikle dışarıda geçirilen süre ile azalıyor. Bunun nedeni gün ışığının göz bebeğinin daha fazla büyümesini engellemesi. Yapılan araştırmalar miyop vakalarının karanlık mevsimlerde artarken yılın daha güneşli zamanlarında artışın yavaşladığını gösteriyor.”

“Çocukların telefon ve tablet kullanımı azaltılmalı”

Ertürk, miyopinin oluşmasını ya da artmasını engellemek için üç yaşına kadar olan çocuklarda akıllı telefon ve tablet kullanımının kesinlikle önlenmesi gerektiğini ifade etti. Ertürk’ün sıraladığı önlemler şu şekildeydi: