Avrupa'nın En Fazla Gözlük Kullanan Ülkeleri Belli Oldu

Landgeist, Statista’nın 2020 verileriyle hazırladığı Avrupa’nın en fazla gözlük kullanan ülkeleri haritasını yayınladı. Verilere göre Türkiye, nüfusa göre en az gözlük kullanan ülkelerin başında geliyor.

Gözde astigmat, miyop veya hipermetrop gibi çeşitli görme bozuklukları olması durumunda yardıma koşan bir kurtarıcı oluyor: Gözlükler. Kişilerin günlük hayatlarında dünyayı net görmelerini sağlayarak hayat kurtaran bu araçlar tüm dünya genelinde aynı standartlarda kullanılıyor. Peki, yüzyıllardır göz bozukluğunun etkisini kırmak için kullanılan gözlükler, en çok hangi ülkelerde kullanılıyor?

Bu sorunun cevabı, dünya hakkında haritayla çeşitli veriler paylaşan Landgeist tarafından verildi. Avrupa ülkelerinde ülkelerin nüfusunun yüzde kaçının gözlük kullandığını gösteren Landgeist’in grafiğinde ilginç ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. 2020 yılından verilere göre Avrupa’da en fazla gözlük kullanan ülkeler %70’lik oranla Belçika ve Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye, Avrupa’da en az gözlük kullanan ülke:

Statista’nın 2020 verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en az gözlük kullanım oranına sahip ülke oldu. Buna göre Türkiye nüfusunun yalnızca %20’si gözlük kullanıyor. Türkiye, en az gözlük kullanan ülke unvanını Estonya’yla paylaşıyor. Türkiye ve Estonya’nın ardından en az gözlük kullanan ülkeyse %35’lik oranla Yunanistan.

Oluşturulan veriler, aksesuar olarak kullanılan gözlüklerin ya da güneş gözlüklerinin kullanım oranlarını kapsamıyor. Oranlar, yalnızca reçeteyle yazılan gözlüklerden yola çıkılarak hazırlandı. Bununla birlikte yalnızca lens kullanan kişiler de araştırmaya dahil edilmedi.