Geçtiğimiz yıldan beri genç dimağları intihara sürükleyen oyun Momo, şu sıralar tekrar hortladı. Şimdiki hedef ise İngiltere'deki çocuklar...

WhatsApp üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun yeniden hortladı. En korkunç filmlerdeki karakteri bile sollayacak bir surata sahip olan Momo, çocukların adeta beynini yıkıyor.

Son olarak Arjantin'de 12 yaşındaki bir kızın ölümüne sebep olduğu iddia edilen Momo, aradan geçen 7 ayın ardından tekrardan insanların başına bela olmaya başladı. Momo'nun şimdiki hedefinin İngiltere'de yaşayan gençler olduğu belirtiliyor.

Son olarak 7 yaşında bir çocuğa, bebek benzeri yaratıkların kendisini uykuda öldüreceğini söyleyen Momo, ülkede bir siber alarm verilmesine sebep oldu. Bu tür tuzakların ülkemize de sıçramaması adına daha önce benzeri haberlerimizde bir uyarıda bulunmuştuk: Tanımadığınız numaralardan gelen aramaları ve mesajları en ufak bir şüpheye düşmeden silip engellemekte tereddüt etmeyin. Nitekim yorgun bir akılla, küçük - büyük herkesin bu tür tuzaklara düşmesi fazlasıyla mümkün.