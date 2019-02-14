  • Mavi Balina Oyunu, 16 Yaşında Bir Gencin Hayatını Aldı

Mavi Balina Oyunu Şimdi de 16 Yaşında Bir Gencin Hayatını Aldı

1 dk okuma süresi
27
7
6
2
1
İstanbul'da henüz 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, yaşadığı apartmanda kendini asarak hayatına son verdi. Gencin babası, oğlunun sürekli Mavi Balina adlı oyunu oynadığını belirtti.

Mavi Balina adlı oyun nedeni ile gerçekleştiği iddia edilen ölümlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşamakta olan Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Burak K, kendisini apartmanın doğalgaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi.
İLGİLİ HABER

Mavi Balina Kurbanı 13 Yaşındaki Emine, Oyunu Annesinin Telefonundan Oynamış

Henüz 16 yaşında olan Burak’ın babası olan Muharrem K, oğlunun sürekli Mavi Balina adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle yaşamına son vermiş olabileceğini belirtti. Burak’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Umuyoruz ki bu olay, Mavi Balina nedeni ile gerçekleşen son intihar vakası olur. İki hafta kadar önce Adana’da 13 yaşında bir genç, yine Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar etmiş, emniyet güçleri olayın ardından Mavi Balina Timi kurmuştu.
İLGİLİ HABER

Adana'da, Gençlerin Hayatına Kast Eden Oyuna Yönelik 'Mavi Balina Timi' Kuruldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik tim, bir gencin daha Mavi Balina’ya kurban gitmemesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kaynak : https://www.memurlar.net/haber/809327/liseli-burak-in-olumunde-mavi-balina-iddiasi.html
Etiketler: mavi balina
27
7
6
2
1
Emoji İle Tepki Ver
27
7
6
2
1