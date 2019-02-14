Mavi Balina Oyunu, 16 Yaşında Bir Gencin Hayatını Aldı

İstanbul'da henüz 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, yaşadığı apartmanda kendini asarak hayatına son verdi. Gencin babası, oğlunun sürekli Mavi Balina adlı oyunu oynadığını belirtti.

Mavi Balina adlı oyun nedeni ile gerçekleştiği iddia edilen ölümlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşamakta olan Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Burak K, kendisini apartmanın doğalgaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Henüz 16 yaşında olan Burak’ın babası olan Muharrem K, oğlunun sürekli Mavi Balina adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle yaşamına son vermiş olabileceğini belirtti. Burak’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Umuyoruz ki bu olay, Mavi Balina nedeni ile gerçekleşen son intihar vakası olur. İki hafta kadar önce Adana’da 13 yaşında bir genç, yine Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar etmiş, emniyet güçleri olayın ardından Mavi Balina Timi kurmuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik tim, bir gencin daha Mavi Balina’ya kurban gitmemesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.