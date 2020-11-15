Küçük Yaşta Çocukların İngilizce Öğrenmelerini Kolaylaştırac

İngilizce konusunda sağlam bir temele sahip olabilmek için eğitime çok küçük yaşlardan başlamak son derece güzel sonuçlar verebiliyor. Biz de çocuklara hem oyun oynarmış gibi eğlenebileceği hem de İngilizce öğrenebileceği yolları sizler için listeledik.

İngilizce, dünyada en çok konuşulan ikinci dil olduğu için hem günlük hayatta hem de iş dünyasında her zaman lazım olacak bir dil. Çoğu insan İngilizce öğrenmeyi erteliyor, ancak adam akıllı bir yabancı dile sahip olabilmek için dil eğitimine çok küçük yaşlardan başlanmalı.

Küçük yaşta başlayan dil eğitimi, çocuklarda güzel ve başarılı bir temel oluşturmakla beraber, çocuğun ileriki yaşlarında büyük bir kolaylık sağlıyor. Ebeveynler bunun farkında ve çocuklarına daha çok küçük yaşlardan itibaren İngilizce ağırlıklı yabancı dil eğitimi veriyorlar. Biz de çocuklarınıza hem eğlenceli hem kolay İngilizce öğrenmenin yollarını listeledik. Keyifli okumalar dileriz.

Çocukların İngilizce öğrenmelerini kolaylaştıracak tavsiyeler:

Bebeğinize İngilizce konuşmalar dinletin

Çocuğunuza Türkçe kelimeler öğretirken mutlaka İngilizce’sini de öğretin

Tekrar konusunda ısrarcı olun

İngilizce öğretirken duyuları harekete geçirin

Çocuğunuzu sosyalleşirken İngilizce kullanmasında teşvik edin

Günlük rutinlerinizi çocuğunuza İngilizce açıklayın

Oyun oynarken kelimeleri de işin içine katın

Eğer varsa bebeğinizin bakıcısının İngilizce bildiğine emin olun

Bebeğinize İngilizce konuşmalar dinletin

Yabancı dil öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, en iyi eğitimin henüz bebeklik çağında gerçekleştiğini gösteriyor. Yani çocuğunuzun rahat bir şekilde ikinci bir dile sahip olmasını istiyorsanız, buna 0-3 yaş aralığında başlamanız gerekiyor.

Öncelikle eğer bir ebeveyn olarak İngilizce biliyorsanız, çocuğunuzla günün belirli saatlerinde İngilizce iletişime geçmenizi öneririz. Başlarda sizi anlamadığını düşünseniz bile zaman içerisinde kelimeler ve konuşma tarzınız bebeğinizin aklında bir yer edinecek ve bebeğiniz kurduğunuz cümlelere yavaş yavaş aşina olmaya başlayacak.

Eğer İngilizce bilmiyorsanız, ikinci bir seçenek olarak bebeğinize İngilizce çizgi film ve dizi izletmeyi deneyebilirsiniz. Bebekler için olan özel televizyon kanallarında ve özellikle YouTube’da, sadece basit kelimelerden oluşan ve bebeğinizin aklını karıştırmayacak çok güzel çizgi diziler ve ninniler bulunuyor.

Çocuğunuza Türkçe kelimeler öğretirken mutlaka İngilizce’sini de öğretin

Bebekler gelişime ve eğitilmeye son derece açık küçük tatlı bireylerdir. Bu fırsatı değerlendirerek, bebeğiniz yavaş yavaş konuşmaya başladığında söylediği her kelimenin İngilizce’sini de öğretmeye çalışın.

Örneğin bebeğiniz artık yürümeye başladı ve evde bulunan eşyaları yavaş yavaş keşfediyor. Bir bardağı veya kumandayı söylemeye çalıştığı zaman aynı nesnenin İngilizce’sini de söylerek bebeğinizin kelime haznesini geliştirmekte yardımcı olabilirsiniz.

Burada en önemli nokta, bebeğinize İngilizce kelimeler öğretirken onu baskı altında hissettirmemeniz. Yani bebek, merak ettiği o nesnenin İngilizce’sini öğrenmek zorundaymış gibi hissetmeden, bunu sanki bir oyunmuş gibi algılamalı. Bu sebeple kelimeleri birlikte oynadığınız bir oyun sırasında iliştirmeye çalışırsanız çok daha yararlı olacaktır.

Tekrar konusunda ısrarcı olun

Çocuğunuza ne öğretirseniz öğretin, tekrar yapmanın ne kadar önemli ve etkili olduğunu göreceksiniz. Aynı durum, yabancı dil öğrenme konusunda da geçerli ve çocuğunuza bir şeyler öğretirken, daha sonrasında bu öğrettiniz şeylerin hem tekrarını hem de pratiğini yapmalısınız.

Örnek verecek olursak, eğer çocuğunuza itmek ve çekmek fiillerini öğretiyorsanız, kelimeleri öğrettikten sonra küçük bir kutuyu iterek ve çekerek bunu hareketli bir şekilde gösterebilirsiniz. Aynı olayı açmak ve kapatmak fiillerinde de kullanabilir, bir kitap kapağını açıp kapatarak çocuğunuzun öğrendiği kelimeyi fiziksel olarak gösterebilirsiniz.

İngilizce öğretirken duyuları harekete geçirin

Çocuğunuza bir şeyler öğretirken duyuları harekete geçirirseniz, öğrenilen şeylerin daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bebeklere İngilizce şarkı ve ninnileri tekrar tekrar dinletmek, söylenilen kelimelerin hafızalarında yer etmelerine olanak sağlar.

Yine aynı yöntem, çocuğunuz bir çizgi film ya da dizi izlediği zaman uygulanabilir. Örneğin çocuğunuz ekranda bir hayvan gördüğü zaman bunun İngilizce karşılığını çocuğa öğretebilirsiniz. Böylelikle çocuğun aklında bir hayvan resmi ve bunun İngilizce’deki karşılığı kalacaktır.

Çocuğunuzu sosyalleşirken İngilizce kullanmasında teşvik edin

Sosyalleşmek, hangi yaşta olursak olalım hayatımızın çok önemli bir parçası. Çoğu yetişkinden "İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum gibi cümleler" duyarız. Bunun altında yatan en büyük sebep, kişinin İngilizce konuşmasında yeteri cesaret gösterememesinden ve yeterince pratik yapılabilecek ortama sahip olmamasından kaynaklanıyor.

Bu cesaretsizliği önlemek adına çocuğunuzu İngilizce dilinde sosyalleşmek için teşvik etmelisiniz. Örneğin yine sizin gibi çocuğuna İngilizce öğreten ailelerle buluşup çocuğunuzun sadece İngilizce konuşmasını sağlayabilir, yurtdışına çıktığınız zaman sipariş verme ya da adres sorma gibi işleri çocuğunuza bırakabilir, ya da tıpkı mektup arkadaşı gibi çocuğunuzun internet üzerinden farklı ülkelerden arkadaş edinmesine yardımcı olabilirsiniz.

Günlük rutinlerinizi çocuğunuza İngilizce açıklayın

Çocukların ikinci bir dile sahip olması için belirli araştırmalar yapan ve kitaplar yazan Patton Tabors, öğretmek istenilen yabancı dilde sürekli yorumlar yapmanın son derece etkili olduğunu ve çocukların bu sayede daha kolay yabancı dil öğrenebildiklerini belirtiyor.

Çocuğunuzun her gün karşılaştığı rutin olayları İngilizce bir şekilde aktardığınız takdirde, kurulan cümleler çocuğun aklında kalıcı bir şekilde yer edinebiliyor. Örneğin "şimdi mutfağa gidiyorum ve soğan doğrayacağım" gibi cümleleri çocuğunuza İngilizce bir şekilde söylerseniz, çocuklar bunu bir aktivite olarak algılayacak ve kurulan cümleleri hareketlerinizle bağdaştıracaktır.

Oyun oynarken kelimeleri de işin içine katın

Öncelikle çocuklarınıza İngilizce öğretmeye çalışırken bunu bir ders olarak yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Çocuklar bunu bir ders olarak algıladığı zaman üzerlerinde bir baskı hissedecek ve çok çabuk sıkılacaktır. Bu yüzden İngilizce öğretmeyi bir oyun haline getirmeniz çok önemli.

Eğer varsa bebeğinizin bakıcısının İngilizce bildiğine emin olun

Çoğu aile iş hayatının getirdiği yoğunluk yüzünden bebeklerine bakıcı tutmak zorunda kalabiliyor. Bakıcı ile büyüyen çocuk, ebeveynlerinden sonra en çok bakıcılarıyla iletişim içerisinde oluyor. Bu yüzden de bakıcı tutarken o kişinin İngilizce bilip bilmemesi önemli bir kriter olmalıdır.

İngilizce bilen bir bakıcı, yabancı dil eğitiminin öneminin farkında olacaktır ve en az sizin kadar çocuğunuza İngilizce öğretme konusunda hevesli olacaktır. Bebekler, 2 - 3 yaş arasında duyduğu tüm kelimeleri taklit etme eğilimindedirler, bu yüzden de bakıcının çocukla belirli saatlerde İngilizce olarak iletişimde olması son derece önemlidir.

Eğer bebeğinize çok küçük yaşlardan itibaren, hatta doğumundan itibaren bir bakıcı tutmak isterseniz, bakıcının bebeğinizle sadece İngilizce konuşmasını talep edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, bebeğin ana dili gibi yabancı bir dile sahip olması için en az bir kişi tarafından sadece İngilizce konuşulması gerektiğini gösteriyor.

Bebeğiniz bu sayede bir yandan kendi dili olan Türkçe’yi öğrenirken bir yandan da İngilizce öğrenecek ve bu şekilde İngilizce’ye maruz kalmaya devam ederse iki ana dile sahip olarak büyüyecek.

Çocuğunuza kelime öğretmeyi, bir oyun içerisinde gerçekleştirmelisiniz. Olaya, çocuğunuzun her gün gördüğü tabak, kitap, kıyafet ve oyuncak ayı gibi nesnelerden başlayıp bu nesnelerle yapılabilecek fiillerle devam etmek son derece yararlı olacaktır. Ayrıca internette çocuklarınıza eğlenceli bir şekilde İngilizce öğreten videolardan da faydalanabilirsiniz.