Çocukluğu 90'larda Geçenlerin Gözlerini Dolduracak Kareler

Çocukluğunu 90'lı yıllarda geçiren herkesin hatırlayacağı 20 popüler çocukluk anısını sizin için listeledik.

Eminiz ki herkes çocukluğuna ait bir eşya ya da fotoğraf bulduğunda çok mutlu hissediyordur. Tabii ki bu buruk mutluluğun yan etkisi olarak gözlerin dolması ihtimali de oldukça yüksek. Biz de şimdi sizleri, gözlerinizin dolmasına sebep olabilecek; 90'larda çocukluk geçiren herkesin hatırlayacağı 20 fotoğraf ile baş başa bırakıyoruz.

1. 90'larda çocuk olan herkesin bildiği ve severek oynadığı minik origami oyunu

2. Zamanında tüm kızlarda bu kolyeye benzer şeyden vardı değil mi?

3. Yaratıcı saç şekilleri ise gözlerimizi şenlendirmeye yeterdi

4. Eh bizde çok olmasa da dünya genelinde şu bayrak desenli kıyafetler az trend olmamıştı

5. Saç stili ne olursa olsun, rengarenk kelebek tokalar vazgeçilmezdi

6. Ahh şu Star Wars... O kadar popüler olmuştu ki yalnızca film müzikleri kaset olarak satılıyordu

7. Her ne kadar bunlarla saçları kıvırcıklaştırmak çok uzun sürse de, minikler için bunlarla oynamak oldukça keyifli bir süreçti

8. Filmler şimdikilere kıyasla çok daha dolu ve kaliteliydi

9. 90'ların en güzide modelleri hemen aşağıda

10. Şu plastik sandaletlere sahip olmayan yoktu

11. Ah şu eski televizyon programları...

12. Dondurmadan yapılma kekler, namıdiğer keklerin kralı...

13. Filmlere eklenen efektler ile yaşadığımız o heyecanlar da unutulmaz

14. Anlam veremediğimiz ayakkabılar modası da 90'larda başlamıştı

15. Ah şu eski televizyon programları v.2

16. Şu tokalardan da yine herkeste vardı

17. 90'lardan kalma teknolojiler... Hala çok havalılar değil mi?

18. İnternet yokken hayat kurtarıcısı hep Mayın Tarlası olmuştu

19. Oyuncak bebeklerini biriktiren kızlar burada mı?

20. Bu içeceklere aşık olmuştuk zamanında

Bu fotoğraflar sizlere de nostaljik hissettirdi mi? Eğer cevabınız evet ise siz de tam bir 90'lar çocuğusunuz demektir. Bakalım bizden sonraki nesil olan milenyum çocukları için klasikler neler olacak.