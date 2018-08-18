Bir Zamanlar Severek İzlediğimiz 8 Nostaljik Çizgi Dizi

Özellikle çocukken izlemeye doyamadığımız ve hala ekranda rast geldiğimizde kendimizi izlemekten alamadığımız 8 çizgi diziyi listeledik.

Çizgi diziler, animasyonlar ve hayal gücünün sınırlarının olmadığı tüm yapımlar yalnızca çocukken değil, yetişkin birer birey olduğumuzda bile izlerken inanılmaz keyif verebiliyor. Tabii ki yaşımız büyüdükçe eğer animasyon ve çizgi dizi izlemeyi seviyorsak kendimize yeni alternatifler buluyoruz ancak yine de çocukken izlediğimiz o yapımların yeri kolay kolay dolmuyor. Listemizde bulunan çizgi dizilerin her biri için de bunu söylemek mümkün. İşte çok sevdiğimiz o çizgi diziler;

Roboroach

Biri açgözlü ve kurnaz, diğeri duygusal ve düşünceli iki kardeş olan Ruby ve Reg'in enteresan hayatlarını seyrettiğimiz Roboroach, 2002 senesinde yayınlanmaya başlandı ve toplamda 52 bölüm sürdü.

Cedric

Uzunca dönem hepimizin keyifle izlediği çizgi dizi, 8 yaşında ve aşıkken hayatın nasıl olduğunu bize eğlenceli bir şekilde anlatan Cedric'in kimi zaman keyifli kimi zaman zorlu geçen günlerini anlatıyordu. Cedric'in ilk bölümü 2001 senesinde yayınlandı ve uzunca süre ekranlarda kalmaya devam etti.

Afacan Louie

1994-1998 seneleri arasında yayınlanan ancak sonrasında da uzun yıllar ekranlarda denk geldiğimiz çizgi dizi Afacan Loui'de küçük yaşına rağmen hayata karşı biraz bıkkın bir tavrı olan Loui'nin ailesi ile yaşadığı eğlenceli anları izliyorduk ve bolca da gülüyorduk.

402 Numaralı Sınıf

402 Numaralı Sınıf, döneminin en sevilen çizgi dizileri arasındaydı ve bir sınıfta yer alan birbirinden oldukça farklı bir grup arkadaşı hikayesini anlatırdı. Dizi 1999-2001 seneleri arasında yayınlandı.

Müfettiş Gadget

Listemideki en eski yapımlardan biri olan Müfettiş Gadget, 1983-1986 seneleri arasında yayınlanmış ancak uzun seneler ekranlarda kalmaya devam etmiş başarılı bir çizgi dizi. Tarihin muhtemelen en sakar, dalgın ancak iyi yürekli müfettişinin hikayesini konu alan dizinin en çok düşündüren yanı ise Gadget'in insan mı yoksa robot mu olduğunu bir türlü anlayamamamızdı.

Sünger Bob

Her bir karakerini ayrı ayrı sevdiğimiz Sünger Bob, 1999 senesinde ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı ve o zamandan beri de tüm dünyada en popüler çizgi dizilerden biri oldu.

Phineas & Ferb

Her bölümünde enteresan bir buluşa imza atmaya çalışan ve başlarına gelmedik şey kalmayan Phineas ve Ferb'ün eğlenceli hikayesini izlediğimiz dizi biraz daha yeni. İlk bölümü 2007 senesinde yayınlanan yapım, 2015 senesine kadar yeni bölümleriyle ekranlardaydı.

Andy'nin Nesi Var?

Başını istemeden de olsa sürekli belaya sokan Andy'nin eğlenceli hayatını izlediğimiz çizgi dizinin ilk bölümü 2001 senesinde yayınlandı.