CoD: Black Ops Cold War Rekor Denemesi Oyun Hatasına Takıldı

NoahJ456 adlı YouTuber'ın dün gece yayınlamış olduğu bir CoD: Black Ops Cold War zombi modu rekor denemesi, oyundaki bir sunucu hatası nedeniyle yarıda kaldı.

Oyun odaklı içerikleriyle 4,6 milyon aboneye ulaşmış olan popüler YouTube kanalı NoahJ456, dün gece yayınlamış olduğu bir video ile Call of Duty: Black Ops Cold War’ın zombi modunda dünya rekoru kırmak üzereyken oyunun buna nasıl izin vermediğini gösterdi.

Oynayanlar bilecektir; Call of Duty: Black Ops Cold War’ın zombi modu 20. seviyeye geldiğinizde bile kendinizi başarılı sayabileceğiniz kadar zor bir mod. NoahJ456’nın amacı ise 256. turu tamamlayıp moddan güvenli bir şekilde çıkmayı başaran ilk oyuncu olarak dünya rekoru kırmaktı.

NoahJ456, modu tek başına oynamasına rağmen 208. tura kadar gelerek zaten inanması zor bir başarıya imza attı ancak onun hedefi dünya rekoru olduğundan hız kesmiyordu. NoahJ456’nın hızını kesen, oyunun kendisi oldu.

5 saat 47 dakikalık yorucu maratonun ardından 208. tura gelen NoahJ456, Zebra 112 Vicious Stallion hatası ile karşılaştı. Oyun devam ederken ekran kısa süreliğine dondu, ardından bir süre siyah ekranla karşılaştı ve nihayetinde de hata mesajı ekranda gözüktü. Neredeyse 6 saat uzunluğundaki rekor denemesi, basit bir sunucu hatası nedeniyle yarıda kaldı.

Tahmin edebileceğiniz gibi NoahJ456, rekor denemesinin oyun kaynaklı olarak başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve tepkisini Twitter hesabından paylaştığı “F.” harfi ile gösterdi.

İyi haber -NoahJ456 için değil- YouTuber’ın karşılaşmış olduğu Zebra 112 Vicious Stallion hatasının son derece nadir görülüyor olması. Şu ana kadar forum sitelerinde ilgili hata ile ilgili sadece birkaç şikayet var. Muhtemelen bu kişiler arasında hata ile en talihsiz şekilde karşılaşan NoahJ456 oldu.

Noah'ın dünya rekoru kırmaya koşarken sunucu hatası aldığı video (17:40)