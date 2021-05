CoD: Cold War'a Nükleer Saldırı Özelliği Eklendi

Çıkışından beri sevilerek oynanan CoD: Cold War'un yeni güncellemesinde oyuna nükleer saldırı özelliği eklendi. Serinin önceki oyunlarına saygı duruşu niteliğinde eklendiği düşünülen bu özellik, serinin önceki oyunlarına nazaran biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War, çıktığı günden beri oldukça fazla oyuncusu olan bir oyun. Özellikle serinin severleri ve çok oyunculu haritalarda savaşmayı seven oyuncular için güzel bir oyun deneyimi sunan Cold War'un son güncellemesinde oyuna nükleer saldırı özelliği geldi.

Aslında pek çok Call of Duty oyununda bulunan bu özellik, eski Call of Duty oyunlarına bir nevi saygı duruşu niteliğinde. Call of Duty Mobile'da bile olan bu özelliğin uzun zamandır Cold War oyununa gelmesini bekleyen oyuncular, sonunda istedikleri özelliğe kavuştu.

Peki bu nükleer saldırı nasıl bir şey?

Nükleer saldırı aslında Call of Duty Modern Warfare 2 oyunundan beri bütün Call of Duty serilerinde çok oyunculu haritalarda olan bir özellik. Genelde belirli bir öldürme serisine sahip ya da haritada gizli bir eşyayı bulan oyuncunun kullanabileceği bu özellik, haritadaki bütün oyuncuları aynı anda öldürmekte. Elbette buna bombayı aktifleştiren oyuncu da dahil. Bu özellik kullanıldıktan sonra oyuncuların tamamı ölüyor ve oyun bitiyordu.

Nükleer saldırı özelliğini çoğu oyuncu uzun zamandır Cold War için de beklemekteydi. Hatta bazı kaynaklar, nükleer saldırının oyuna ekleneceği yönünde ipuçları içeren bazı oyun dosyalarını da Reddit üzerinde paylaşmıştı. 21 Mayıs’ta Cold War için yama güncellemesi yapan Treyarch, yama notlarında belirtmemiş olsa da bazı oyuncular şans eseri bu özelliği keşfetti ve bir anda oyuncular arasında bir viral haline geldi.

CoD: Black Ops Cold War’da nükleer saldırı nasıl yapılır:

Bu özellik şu anda sadece oyunun “ Die Hardpoint ” modunda geçerli.

” modunda geçerli. Oyunda hiç ölmeden 25 adet düşman öldürmeniz gerekmekte.

düşman öldürmeniz gerekmekte. 25 düşman öldürdüğünüzde ekranın sağ tarafında nükleer saldırı seçeneğini göreceksiniz.

seçeneğini göreceksiniz. Nükleer saldırıyı seçtikten sonra geri sayım başlayacak.

Geri sayımın sonunda haritadaki bütün oyuncular ölmüş olacak. Nükleer saldırı başladığında geri kapatılamıyor ve diğer Call of Duty oyunlarının aksine oyunu bitirmiyor, yalnızca o turda bütün oyuncuların ölmesini sağlıyor. Bunun nedeninin büyük ihtimalle oyuncuların bu özelliği oyunları erken bitirip diğer oyuncuların oyun keyfini bozmaması olduğu düşünülüyor.

Treyarch tarafından henüz bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı. Bu özelliğin yanlışlıkla oyuna eklenmiş ya da bir hata sonucu ortaya çıkmış olması pek muhtemel değil zira gereksinimleri karşılayan bütün oyuncular hiçbir sorun olmadan bu özelliği kullanabiliyor.

Bununla birlikte özelliğin sadece tek bir oyun modu ile sınırlı kalacağı düşünülmüyor. Sınırlı süreli olan bu oyun modunun süresi bittiğinde ise nükleer saldırı özelliğinin oyunun bütün çok oyunculu modlarına eklenmesi bekleniyor.

Eski Call of Duty oyunlarına bir saygı duruşu niteliğinde olan bu özelliğin sonunda Cold War’a eklenmesi Call of Duty severleri oldukça sevindirmiş gibi görünüyor. Peki, siz bu ekleme hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce gerekli miydi?