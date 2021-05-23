Şimdilerde bol bol son oyunu Village ile konuştuğumuz Resident Evil serisinin 22 yıl önce çıkan ve 2020'de yenilenen bir oyunu var: Nemesis. Peki bu oyunu geçen yıllara rağmen özel kılan ne? Gelin anlatalım.

Sony PlayStation’da oynanabilecek en efsane yapımlardan biri şüphesiz Resident Evil 3: Nemesis’tir. Bu konu tartışmaya çok açık değil. Capcom’un yaptığı en iyi serilerden biri olan ve korku-bulmaca kültürünü insanlara işleyen Resident Evil serisinde Nemesis’in yeri oldukça farklı.

RE3: Nemesis bugün ki zombi kültürünü inşa eden en önemli yapımlardan biri. Bu oyunu sadece hikaye olarak da değerlendirmek oldukça hatalı olacaktır. Oyun müzikleri konusunda bir çağ başlatmış da olabilir. RE ve RE2 bu seride alt yapı ve açılış oyunu gibi düşünebilirsiniz keza artık bomba RE:3 Nemesis’te patlıyor.

Jill Valentine’le umutsuz kaçış

Efendim Umbrella Corporation’ın ürettiği biyolojik virüs bir anda Raccoon Şehri’nde yayılıp ölüleri uyandırmasın mı? “abooovvv”. S.T.A.R.S (Special Tactics and Rescue Servis) üyesi bizim Jill’de bu ortamın ortasında kalıyor mu? Mevzular mevzular. Efendim oyuna başlıyor, ortam bir kaos, bir kaos inanamazsınız. Üzerimize gelen zombieler falan. Ortalık birbirine girmiş. Birde Umbrella Corp. Biyolojik silah Nemesis’i elinden kaçırmış. S.T.A.R.S üyelerini avlamak için salınan Nemesis şehir de kim varsa biçe biçe gidiyor. Normalde Nemesis’in yaratılma amacı Umbrella’nın illegal çalışmalarını gören S.T.A.R.S üyelerini ortadan kaldırmak ama o saatten sonra Nemesis’i tutabilene aşk olsun.

Oyundaki temel olay şu; Umbrella Corp’un karaktersizliği ve bizim Jill’in kaçışı. Aslına bakarsanız bu noktada herkes mağdur. Jill’de mağdur, Raccoon Şehri insanları mağdur, Nemesis bile mağdur. Garibim düz insan almışlar adamı Nemesis yapmışlar. Ancak şöyle; büyük şirketlerin geliştirdiği virüsler tüm insanlığı etkileyecek bir hale gelebiliyor bkz: koronavirüs. Bu virüs de binlerce spekülasyonu beraberinde getirdi unutmayın.

Tarif, hammadde ve silah sorunları

Survival oyunlar bugün büyük ölçüde ilham olarak Resident Evil 3: Nemesis’i baz alıyorlar. Bu oyunda kendi silah merminizi doldurur, kendi heal karışımlarınızı yapmak zorundasınız. Şimdi bir sistemin tutup tutmayacağı konusunda A/B testleri oluşturursunuz. Bu da oldukça zahmetli bir iştir. RE3: Nemesis birçok A/B testini oyun firmaları için yaptı.

Şimdi biz sürekli RE3 için korku ve puzzle diyoruz ama bu oyun aslında ağır survival öğeler de içeriyor. O dönem oyun dünyasında böyle bir kategori olması sizleri şaşırtmasın. Can barınız azaldığında yana yana ortalıkta “çiçek aramak” ne kadar problem bilemezsiniz yani. Bununla beraber silah mermisi bulmak oyundaki en büyük sorunlardan biri. Bazı zombileri kesinlikle silahsız indiremiyorsunuz.

Oyun easy modda bile zor

RE3: Nemesis gerçekten easy modda bile oldukça zor bir oyun. Ya şöyle söylemek gerekirse, bu oyunu PlayStation’da da oynasanız, PC’de de oynasanız bu oyun zor hocam. Şimdi yukarıda yazmıştık yani eşyaları bul, can eşyaları oluştur, mermi ara vs. bunlar zaten başlı başına devasa bir problem.

Ama bu oyunu en zor yapan şey zombie saldırıları. Bir yere giriyorsunuz ferah ferah araştırma yaparım ben diye, bir zombi çıkıyor patlatıyorsunuz kafanıza. Aaa o ne? Her yer bir anda zombi. Ya tamam oyunun dizaynı içeriği falan çok hoş ama abicim yani masalara sıkışıp mı ölmedik? Çıkış kapısının arkasına eşya sıkıştı da mı ölmedik? Ne bileyim zombiye takılıp mı ölmedik? Zor… Cidden kolay bir oyun değil ayrıca sağlam da bir bünye istiyor oyun uyandıralım.

Oyunun atmosferi ve müzikleri o dönem için efsane

Aslında bu konu da RE3 için oldukça karmaşık bir durum. Yani şöyle belirtmek gerekirse, oyun atmosferi bugün de efsane. Bu kadar iyi bir atmosfer en son Silent Hill’da yakalanabildi. Korku ve kaos oyuna gerçek anlamda işlenmiş durumda. Karanlık bir oyuna ancak bu kadar yakışabilirdi.

Oyun hiç durmuyor, süreklilik var. Dinleneyim ben dediğiniz anda ortam anında karışıyor. Müzikler zaten Masami Ueda ve Saori Maeda tarafından yapılmış. Orkestranın korku oyunu içinde nasıl bir atmosfer oluşturabileceğini de net olarak anlıyorsunuz. Oyunun her noktasında sanat var. Şimdi böyle bakınca RE3 gerçekten dikkatlice hazırlanmış ve özenilmiş bir oyun olduğunu anlıyoruz.

Günümüz zombi film ve dizilerine ilham olmak ya da olmamak

Düşünün ki 2021 yılında hiç yapılmamış bir konsept ve evrende oyun hazırladınız. Bu oyun o kadar popüler oldu o kadar popüler oldu ki hemen her bilgisayar ya da konsolda bulunuyor. Oyuncu yaş kitleniz de 15-25 yaş arası. Bu insanlara ortalama 10 ila 15 yıl içinde inanılmaz dizi ve filmler sunabilirsiniz hem de sizin evreninizin konseptinde.

RE3’ün etkisi de bu oldu. Daha öncesinde de zombi yapımları ve filmleri vardı ancak burada oturtulan zombi mekanikleri günümüz dünyasını oluşturdu. The Walking Dead’i ilk çıktığı günden bu yana izleyen kitlenin büyük bir bölümü mutlaka RE serisinden bir ya da iki oyun oynamıştır. Capcom istemeden bu noktada büyük bir pazar yarattı. Aynı zamanda da bu tarz yapımların büyük ölçüde önünü açmış oldu. RE3 olmasaydı mesela Left4Dead olur muydu sizce?

Resident Evil 3: Nemesis’i efsane yapan neydi?

Korku ve hikaye bütünlüğü

Müzikleri

Oynanış mekanikleri

Atmosferi

İlham verici olması

Tüm bu öğeler Resident Evil 3’ün efsane olmasını sağladı. Nitekim de oyunun remakenin yapılması aslında bize bunu tam anlamıyla da gösteriyor. Günümüz oyun ve dizilerinin büyük ölçüde ilham kaynağı RE3: Nemesis. Şimdi diyecek olursanız “Eee kardeşim arada 1,2,4 var.” Evet ancak Resident Evil 3: Nemesis zombie kategorisinde büyük bir adım atarak bu dünyanın kapılarını aradı. Ki RE3 bu kadar satmasaydı muhtemelen Capcom seriyi sonlandırabilirdi.7

RE3 oynayan birçok kişi karakol ve helikopter sahnelerini asla unutamıyordur mesela. Şunu kendinize sürekli sorun; “Oynadığım oyunlar içinde hangi sahneleri asla unutamıyorum?” Bu size birçok konuda fikir verecek. Dizi gibi oyun yapmak oldukça zor bir iş bir de bunu zombielerle yapıyorsanız hepten büyük problem yaşayabilirsiniz. Sizlerde önümüzdeki hafta hangi efsane oyunu görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.