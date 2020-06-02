Codemasters, WRC'nin Oyun Lisansını Devralıyor

Codemasters firması, 2023 yılından itibaren Dünya Ralli Şampiyonası’nın oyun lisansını elinde tutan firma olacak. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Codemasters adıyla tanıdığımız İngiltere merkezli video oyun geliştiricisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın oyun lisansını resmen alacağını ve böylelikle ralli temalı oyunlar ortaya çıkaracağını tüm oyun tutkunlarına duyurdu.

Bigben Interactive firmasının sahip olduğu lisansı devralacak şirket, bu sayede 2023 yılında resmi olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nın oyun lisansını elinde tutacak şirket olacak. Codemasters anlaşılan o ki başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Codemasters'tan yeni bir başarı daha:

Her ne kadar bu haber şaşırtıcı gibi gelse de İngiltere merkezli geliştirici firma uzun süredir kendi başarılı ralli oyunu serisi DiRT’ün yasal olarak tüm haklarına sahip. Bildiğiniz üzere DiRT, 2000'li yılların başarılı Colin McRae Rally serisinin daha da geliştirilmiş bir versiyonu. Dünya Ralli Şampiyonası lisansına sahip olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Codemasters yetkilileri, DiRT serisini devam ettireceklerinin de müjdesini verdi.

DiRT isimli ralli oyunuyla beraber Dünya Ralli Şampiyonası temelli oyunlarını da firma olarak geliştirip sunacaklarını paylaşan İngiltere merkezli Codemasters firması, ilk WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) oyunlarını 2024 yılında çıkaracak gibi görünüyor. Son olarak DiRT 5’in mevcut ve yeni nesil oyun platformları için geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim.