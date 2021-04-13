Oyun geliştirme alanına meraklı ve tasarladığı oyunların tüm dünyada oynanmasını arzulayan herkesin katılımına açık olan Coderspace GAMEJAM, 16-18 Nisan tarihleri arasından online olarak gerçekleşecek.

Coderspace ve PERA Games ortaklığında bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Coderspace GAMEJAM, Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan mobil oyun geliştirme tutkunlarına süreç boyunca alanında önemli isimlerinden mentor desteği ile kendi oyunlarını geliştirme, PERA Games sponsorluğunda yatırım alma ve oyunlarını dünyaya açma imkanı sunuyor.

Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşecek etkinlikte başvurular arasından seçilecek 15 ekip, hafta sonu boyunca mentorlarının da desteği ile kendi mobil oyunlarını gerçekleştirme fırsatı bulacak ve ilk 3’e giren ekipler geliştirdikleri oyunları; yatırım, dijital pazarlama ve growth stratejisi desteği ile global pazarlara açabilecek.

Mevlüt Dinç, Atıl Samancıoğlu, Ertunç Ertav, Melih Yılmaz ve Ahmet Hoşgör gibi önemli isimlerin mentorluğunda gerçekleşecek olan Coderspace GAMEJAM, mobil oyun geliştirme tutkunlarına ve yeteneklerini nasıl oyuna dönüştüreceğini merak edenlere heyecanlı bir deneyim fırsatı sunacak. Etkinlik hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.