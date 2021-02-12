Yepyeni Bir Kripto Para Deneyimi Vadeden Platform: Coinoxs

Coinoxs Explorer, VaultX ve Coinoxs Charity gibi projeleri ile yepyeni bir kripto para deneyimi vadeden Coinoxs, kripto para ekosistemiyle ilgili tüm yatırımcı ve geliştiricilerin ilgisini çekmeye aday bir platform sunuyor.

2009 yılında hayatımıza giren Bitcoin ile başlayan kripto para piyasası günümüzde de popülerliğini koruyor. Dünya genelinde önemli şirketlerin çalışanlarına sanal parayla maaş vermesi, 7 gün 24 saat işlem yapma imkânı, düşük düzeylerde komisyon ile gönderiminin kolay ve güvenilir olması gibi özellikler kripto paraya olan ilginin giderek artmasını sağlıyor.

Yerli yatırımlarla ve Can Azizoğlu girişimiyle yaklaşık bir yıl önce kurulan Coinoxs, kripto para ekosistemiyle ilgilenen yatırımcıların ve geliştiricilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Coinoxs, İstanbul Nişantaşı’nda bulunan ofisinde ziyaretçilerine yüz yüze bilgi ve destek vererek diğer kripto para şirketlerinde bulamayacağınız ayrıcalıklar sunuyor.

Coinoxs, kripto para ile sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma imkanı sunuyor!

Coinoxs’un hayata geçirmek üzere olduğu projelerden biri olan “Coinoxs Explorer” adlı platformda kullanıcılar, blockchain ekosistemindeki tüm işlemlerin detayına canlı olarak ulaşıp, istatistikleri takip ederek sektörü analiz etme imkanı bulacaklar. Tüm sunucuları Türkiye’de olan ve geliştirilebilir API’ları sayesinde firmalara altyapı desteği de sağlayacak olan proje, alanında Türkiye’deki ilk girişimlerden biri olacak.

Firmanın üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer proje olan VaultX ise ilk yerli soğuk (dijital) mobil cüzdan olma özelliğini taşıyor. Hem iOS hem de Android platformundaki kullanıcılara sunulacak olan mobil uygulama, kullanıcılarına kripto para birikimlerini güvenle saklayabilme, dönüştürme ve aktarım yapabilme imkânı sağlayacak.

Coinoxs en dikkat çekici projelerinden biri ise sivil toplum örgütlerine kripto para ile bağış yapılabilmesini sağlamayı hedefleyen Coinoxs Charity olacak. Proje, ticari kazanç elde etmeden, direkt ilgili kuruluşun hesabına ister bireysel ister şirket kimliği ile bağış yapabilmenizi sağlayacak. Şeffaf işletmecilik ilkesiyle yapılan transferlerin detaylarını ve bağış miktarlarını görebilecek,bağışlarınızın nereye harcandığını da kurum ekranlarından takip edebileceksiniz. Coinoxs hakkında daha fazla bilgi için coinoxs.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.