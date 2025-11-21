Dünyanın En Popüler Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet'in Android Uygulaması Çıktı!

Perplexity'nin yapay zekâ tarayıcısı Comet'in Android uygulaması resmen yayımlandı. iOS sürümü hakkında da bilgi paylaşıldı.

En önde gelen yapay zekâ şirketlerinden Perplexity, geçtiğimiz aylarda Comet ismi verilen yapay zekâ tarayıcısını resmen kullanıma sunmuştu. Tarayıcı, yakın zamanda tamamen ücretsiz bir şekilde de sunulmaya başlamıştı. Şimdi ise kullanıcıları daha da sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Perplexity, dün yaptığı bir duyuruyla Comet’in mobil uygulamasının resmen çıkış yaptığını duyurdu. Android kullanıcıları, şu anda cihazlarına Comet’i indirip kullanabilirler. Uygulamaya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Masaüstündeki çoğu özelliğie mobilden de erişilebilecek

Comet’in mobil versiyonu şimdilik yalnızca Android için Play Store üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Şirket, iOS sürümü üzerinde çalıştıklarını ekleyerek yakında iPhone’lara da geleceğini belirtiyor.

En güzel kısmı ise masaüstünde gördüğünüz özelliklerin çoğu Comet’in mobil versiyonunda da mevcut olacak. Örneğin internette gezinirken Perplexity’nin yerleşik yapay zekâ asistanını çağırabilecek ve ondan yardım alabileceksiniz. Asistanın sesli moduna, gördüklerinizi özetlemesi gibi özelliklere de erişmeniz mümkün olacak.

Geleneksel tarayıcı deneyimini baştan aşağı değiştiren Comet’te bunlar dışında Perplexity’i varsayılan arama motoru olarak kullanma, açık sekmeler hakkında soru sorma gibi özelliklere sahip. Alışveriş, rezervasyon, planlama gibi konularda da size yardımcı olabiliyor. Tüm bunlara ek olarak bir de yerleşik reklam engelleyiciyle geliyor. Şirket, mobil sürüme önümüzdeki haftalarda uygulamalar, siteler arasında arama yapma, tam konuşma aracı, kısayollar oluşturma gibi özelliklerin de ekleneceğini belirtmiş.