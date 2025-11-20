OpenAI, Öğretmenlere Özel ChatGPT Duyurdu (Hem de Ücretsiz)

OpenAI, öğretmenlere özel bir ChatGPT versiyonu sunmaya başladığını açıkladı. Bu versiyon, tamamen ücretsiz olacak ancak sadece bir ülkede sunulacak.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, öğrenciler tarafından da yoğun bir şekilde kullanılan bir araç. Ancak sadece öğrenciler değil, öğretmenlerin de ChatGPT’yi kullandığını görüyoruz. Şimdi ise OpenAI, eğitimde yapay zekânın kullanımıyla ilgili önemli bir adım attığını açıkladı.

ABD’li teknoloji devi, öğretmenlere özel bir ChatGPT versiyonu duyurdu. Bu versiyonun okul ortamlarında kullanılabilecek kadar güvenli şekilde ayarlandığı aktarıldı. Daha da dikkat çekeni ise bu versiyon bedavaya öğretmenlere sunulacak.

Haziran 2027’ye kadar ABD’deki öğretmenlere bedava olacak

Öğretmenlere özel ChatGPT, yapılan açıklamaya göre ABD’de bulunan ve doğrulanmış K-12 eğitimcileri için sunuluyor. Bu öğretmenler, yeni ChatGPT versiyonunu Haziran 2027’ye kadar para ödemeden kullanabilecek.

Versiyonda GPT 5.1 Auto modelinin yer aldığını ve üst düzey özelliklerin çoğununun sunulduğunu belirtelim. Diğer uygulamalara bağlanma, dosya yükleme, görsel oluşturma ve hafıza özellikleri, sınırsız mesajlar gibi birçok gelişmiş özellik öğretmenler tarafından eğitim amacıyla kullanılabilecek. OpenAI, özellikle sınıflarda kullanılabilecek materyal üretmede öğretmenlerin işine yarayacağını düşünüyor. Ayrıca gerçek öğretmenlerin oluşturduğu örnekler de sunuluyor.

Yapay zekânın eğitim alanında kullanımı aslında biraz tartışmalı bir konuydu. Birçok kişi öğrencilerin her şeyi yapay zekâya yapmasını endişe verici buluyordu. Şimdi ise öğretmenlere böyle bir imkân sunulması da tahmin edebileceğiniz üzere tartışma yaratabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.