1988 yılında çıkan Coming to America (Amerikan Rüyası) filmi izleyenleri kahkahalara boğmayı başarmıştı. Başrolde aynı zamanda filmin yazarlarından biri olan Eddie Murphy'nin yer aldığı ve birçok kişi tarafından beğenilen Coming to America filminin yenisi sonunda geliyor. Yıllar sonra Eddie Murphy ve Arsenio Hall, tekrar bir araya geliyor. İşte filmin fragmanı ve ilk detaylar.

Bazı filmler vardır, tarihin oldukça eski ve tozlu sayfalarına gömülmüş olsalar da akıllardan çıkmaz ve gerekirse tekrar tekrar izlenir. Bu filmleri çok seven kişiler ise bir süre sonra 'Neden bunun devam filmi çıkmadı ki?' diye kara kara düşünürler. Amazon, bu tarz ikonik filmlerden birini tarihin tozlu sayfalarından çekip aldı ve bir devam filmi çekti. İşte o film, 1988 yılında vizyona giren ve izleyenleri kahkahalara boğan Coming to America, ya da dilimize çevrilmiş ismiyle Amerikan Rüyası.

Başrolünde Eddie Murphy'nin oynadığı ve yardımcı oyuncu olarak Arsenio Hall, Leslie Jones ve Jermaine Fowler gibi isimlerin yer aldığı Coming to America filminin ikincisi sonunda yayınlanıyor. Amazon Prime Video, bugün kendi YouTube kanalında devam filminin uzun fragmanını yayınladı. Yeni film hakkında detaylara geçmeden önce dilerseniz fragmana göz atalım.

Coming 2 America (Amerikan Rüyası 2) resmi fragmanı:

Serinin ilk filmi John Landis tarafından yönetilmişti ve dizinin hikâyesi başrol oyuncusu Eddie Murphy tarafından yazılmıştı. Yeni filmde ise yönetmen koltuğunda yine Murphy'nin başrol oyuncusu olduğu 'Dolemite Is My Name' filminin yönetmeni Craig Brewer oturuyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna da yeni isimler eklendi. Jermaine Fowler ve Leslie Jones gibi isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuna Tracy Morgan, KiKi Layne ve 'Blade' filminden tanıdığımız Wesley Snipes eklendi.

Amazon'un yapımını üstlendiği yapım, tahmin edilebileceği üzere Amazon Prime Video servisi üzerinde yayınlanacak. Eğer filmin vizyon tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, Coming 2 America'nın 5 Mart 2021 tarihinde Amazon Prime Video üzerinde yayınlanacağı belirtiliyor.