Bir YouTuber, 3D Yazıcı ile Çalışan Bir "Commodore 1084" Yaptı [Video]

Bir YouTuber, 1980'li yılların ikonik monitörü "Commodore 1084"ün kendin yap versiyonunu hayata geçirdi. 8 inç boyutlu monitör, Amiga A500 Mini hem de C64 Mini konsollara uygun olarak çalışıyor. İşte detaylar...

"Press any Key to Continue" isimli bir YouTube kanalı, son dönemlerin en ilginç kendin yap projelerinden birine imza attı. 1980'li yıllarda piyasaya sürülen ikonik monitör "Commodore 1084"ü tabiri caizse baştan yaratan YouTuber, 3 boyutlu yazılı kullanarak oluşturduğu tasarımı hem Amiga A500 Mini hem de C64 Mini konsolları için uygun hâle getirdi.

Amiga A500 Mini ve C64 Mini gibi retro konsollar, bugün hâlâ bazı oyunseverler için vazgeçilmez durumda. İşte Press any Key to Continue kanalının sahibi de tam olarak bu noktaya odaklandı. Evet, retro konsolları bugün kullanmak mümkün ancak doğrudan 80'li yılları yansıtan bir ekran kullanmak, modern teknolojinin yaygınlaşması ile imkânsız hâle geldi. YouTuber, kendin yap projesi ile bu sorunu da çözmüş oldu.

Peki bu proje nasıl hayata geçirildi?

YouTuber, söz konusu proje için 8 inç boyutlu bir LCD ekran temin etti. Profesyonel kamera çekimlerinde kullanılan monitörlerden elde edilen bu ekran, HDMI girişi, analog bağlantılar, dahili hoparlör ve uzaktan kumanda gibi parçalara ev sahipliği yapıyordu. Elindeki malzemeleri 3 boyutlu yazıcıdan basacağı Commodore 1084 monitörüne göre uyarlayan YouTuber, Amiga A500 Mini ve C64 Mini için uygun portlar eklemeyi de unutmadı.

İşin sonunda ortaya çıkan proje, retro görünümüne rağmen hafif, taşınabilir ve modern bir ekrandan ibaretti. YouTuber, 3 boyutlu modelin tasarımına ilişkin dosyaları paylaşmamış olsa da yayımlanan video, neyi nasıl yapacağını göstermesi açısından oldukça önemliydi. Dilerseniz artık sizleri Press any Key to Continue kanalında yayımlanan video ile yalnız bırakalım.

Not: Bu projeyi hayata geçirmek isterseniz Press any Key to Continue'nun model çizimlerine ihtiyacınız olmadığını belirtelim. Thingiverse gibi platformlar üzerinden Commodore 1084'e uygun 3 boyutlu modeller indirebilirsiniz.