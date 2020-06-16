ÇOMÜ, Nature Index’te Kimya Alanında Dünyada 9. Oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü bir açıklama yaparak üniversitenin önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre ÇOMÜ, dünya genelinde bilimsel makalelerin sıralandığı Nature Index’te kimya alanında 9. olmayı başardı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), bütün dünyadaki üniversitelerden bilim insanlarının araştırmalarının ve makalelerinin yayınlandığı Nature Index’te önemli bir başarı elde etti. Elde edilen başarı, ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından açıklandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Nature Index’in makale sayıları ve paylarına göre araştırma kurumlarını değerlendirdiği ve belli kriterlere göre gerçekleştirdiği ölçümler üzerinden Nature Index adlı listede sıraladığı belirtildi.

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün açıklamasında, kimya alanında yapılan sıralamada Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermet Koyuncu’nun 'Chemical Communications' ve ‘Macromolecules' dergilerinde yayınladığı makalelerle, ÇOMÜ’nün 86 üniversiteyi geride bırakmasını sağladığı ve üniversitenin, bu alanda 9. sırada yer aldığı belirtildi.

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün Nature Index başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Nature Index’in 82 bilimsel derginin verilerini dikkate alarak bağımsız uzmanlar tarafından hazırlandığı belirtilirken, Nature Index’in de her yıl üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencilerinin yaptığı araştırmalar ve bilimsel yayınlarla üniversiteleri değerlendirdiği belirtildi.