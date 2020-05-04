Nature Dergisi, Dünyanın En İyi 10 Bilim Kurumunu Açıkladı

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature, 2020 yılında incelenen verileri açıkladı. Açıklanan listede zirveye en yakın rakibi Harvard’ı ikiye katlayan Çin Bilimler Akademisi oturdu.

Dünya üzerinde üniversitelerin değerlendirilmesinde en temel kıstaslardan biri, üniversitelerin çıkarmış oldukları akademik çalışmalar ve bu çalışmaların niteliğidir. Her makale aynı seviyede değerlendirilmediği gibi her akademik yayın da aynı değerde değildir.

Üniversiteler için yapılan değerlendirmelerden bir tanesi de Nature’ın indeksleri olarak kabul edilir. Dünyaca ünlü akademik yayın, 2020 yılı indekslerini de açıklarken belli şartları sağlayan 82 akademik dergide çıkan çalışmaları dikkate aldı.

Çin Bilimler Akademisi büyük farkla zirvede:

Nature’ın listesinde Pekin’de bulunan Çin Bilimler Akademisi’nin 1.805,22’lik araştırma payıyla zirvede yer aldığı görüldü. Bu değer, makalede imzası bulunan ilişkili yazarların tüm yazarlara göre oranı üzerinden hesaplanıyor.

Çin Bilimler Akademisi’nin araştırma anlamında öncülüğünü kimya bölümü yaptı. Onu fizik bilimleri, çevre bilimleri ve yaşam bilimleri takip etti. Listenin ikinci sırasında yer alan Harvard Üniversitesi ise 925,15 araştırma payında kaldı.

Harvardlı araştırmacıların yaptığı çalışmalardaysa genellikle yaşam bilimlerine odaklanıldığı göze çarptı. Bu alanın kapsadığı bilim dalları arasında biyoloji, tıp, veterinerlik, diş hekimliği ve eczacılık gibi dallar yer alıyor. Listenin üçüncü sırasındaysa Max Planck Topluluğu yer aldı. Max Planck araştırmacıları fizik ve uzay bilimlerine odaklandı. Bu alanları; yaşam bilimleri, kimya ve çevre bilimleri takip etti.

Listede Türk üniversitesi yok:

İndeksteki en verimli kurumların Çin, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’de bulunan kurumlar olduğu göze çarptı. Listede ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:

Çin Bilimler Akademisi, Çin Harvard Üniversitesi, ABD Max Planck Topluluğu, Almanya Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Fransa Stanford Üniversitesi, ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Birliği, Almanya Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (USTC), Çin Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık Pekin Üniversitesi (PKU), Çin

Listede 500 kurum yer alırken listenin son üyesi, İtalya’daki Floransa Üniversitesi oldu. Türkiye’den herhangi bir kurum listeye girmeyi başaramadı. Nature 2020 indeksi, Nature internet sitesinden paylaşıldı.