Fiyasko gibi çıkış yaptıktan sonra sunucuları kapatılan Concord hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Buna göre Sony, 2 hafta bile dayanamayan yapıma 400 milyon dolar gibi inanılmaz bir para harcamış.

Firewalk Studios imzalı 8 yıldır geliştirilen FPS türündeki Concord, 23 Ağustos’ta piyasaya sürülmüştü. Ancak yapım, hiç ilgi görmedi ve satışları çok aşağı seviyede kaldı. Fiyasko çıkışının ardından ise satışları durduruldu ve 6 Eylül’de sunucuları kapandı. Yani sadece 2 hafta hayatta kalabildi.

Şimdi ise Concord hakkında yeni bilgiler geldi. Sacred Symbols isimli podcast’te paylaşılan ve oyunun geliştirilme sürecinde çalışan bir kişiden elde edildiği söylenen bilgilere göre Concord, PlayStation’a yüz milyonlarca dolara mal oldu.

2 haftada iptal edilen oyun için 400 milyon dolar harcanmış

İddiaya göre geliştirilme sürecinde Concord’a 400 milyon dolar gibi inanılmaz bir para harcanmış. Oyun, geliştirilirken “PlayStation’ın geleceği” ve “Star Wars benzeri potansiyele sahip” olarak nitelendiriliyormuş. Ancak hepimizin de gördüğü gibi böyle bir şey yaşanmadı ve neredeyse yarım milyar dolar boşa gitti.

Paylaşılan bilgilere göre oyunda çalıştığını söyleyen kişi, geliştirilme sürecinin düşünülenden çok daha kötü olduğunu da belirtmiş. Buna göre yetkililer, hiçbir önemli geri bildirimi umursamamış.

400 milyon dolar harcamanın sadece oyunun geliştirilme sürecini kapsayıp kapsamadığını bilmiyoruz. Bazı kaynaklar, bu miktarın içinde Sony’nin Firewalk’u satın alma bedelinin de dahil olduğunu söylüyor.

Ne olursa olsun bu kadar başarısız, 8 yıl boyunca geliştirilip bu yılın en kötü oyunlarından biri olmayı başaran ve yalnızca 2 hafta dayanabilen bir oyuna 400 milyon dolar harcamak gerçekten korkunç. Üstelik geliştirilme sürecinin de toksik olduğu iddiaları durumu daha da kötüleştiriyor.