Concord, lansmanından iki hafta sonra satıştan çekildi. Oyun Direktörü Ryan Ellis istifa etti ve kullanıcılara para iadesi yapıldı.

Sony'nin büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Concord, lansmanından sadece iki hafta sonra satıştan çekildi. Bu beklenmedik gelişmenin ardından Oyun Direktörü Ryan Ellis istifa etti. Oyunu satın alan kullanıcılara para iadesi yapıldı.

Concord, PlayStation 5 ve PC platformlarında piyasaya sürülmüş ücretsiz bir nişancı oyunuydu. Ancak oyunun Metacritic'ten 62 ve kullanıcı değerlendirmesinden 1.8 gibi düşük puanlar alması, oyunun geleceğini tehlikeye attı. Firewalk Studios, Concord’un bu başarısız çıkışı nedeniyle çalışanları arasında büyük bir belirsizlik yaşadı. Bazı geliştiriciler stüdyonun geleceğinden endişe ederek farklı projelere yöneldi ya da yeni iş arayışlarına başladı.

Düşük satış rakamları Concord’un geri dönüş ihtimalini zayıflatıyor

Ryan Ellis, Firewalk ekibinin oyunun geleceğiyle ilgili seçenekleri değerlendireceğini belirtse de stüdyodan resmi bir açıklama gelmedi. Sony tarafından geçen yıl satın alınan Firewalk Studios'un, bu süreçte yaşadığı belirsizlik daha da arttı. Sektör analistlerine göre Concord, PS5 ve PC platformlarında 25 binden az kopya sattı. Bu düşük satış rakamları oyunun gelecekte tekrar piyasaya sürülme ihtimalini oldukça düşürdü.

Firewalk Studios’un geleceği belirsizliğini koruyor. Çalışanların büyük bir kısmı stüdyonun bir sonraki projesi üzerinde çalışmaya başlarken, bazıları ise olası işten çıkarmalar için hazırlık yapıyor. Aynı zamanda toplu işten çıkarmaların yaşanabileceği düşünülüyor. Oyunun geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.