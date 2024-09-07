Sony'nin canlı hizmet oyunu Concord, düşük kullanıcı sayıları nedeniyle sunucularını kapattı. Geleceği belirsizliğini koruyor.

Sony'nin canlı hizmet oyunu Concord, 6 Eylül itibarıyla sunucularını kapattı. Oyun, piyasaya sürüldükten sonra düşük eşzamanlı kullanıcı sayılarıyla dikkat çekti ve betasını tamamlayamadan sonlandı. Tahminlere göre yalnızca 25.000 birim satışı yapılan Concord, birinci parti bir yayın için oldukça düşük bir performans sergiledi.

Circana'nın yönetici direktörü Mat Piscatella, Concord'un kapanışını "emsalsiz" olarak nitelendirdi ve Anthem'in bile Şubat 2019'da en çok satan oyun olduğunu ve hâlâ oynanabilir olduğunu belirtti. Concord'un The Day Before ve Crucible gibi kısa süre sonra kapatılan diğer oyunlarla karşılaştırıldığında farklı bir durumda olduğunu, oyuncular tarafından "açıkça reddedildiğini" ifade etti.

Concord'un geleceği belirsizliğini koruyor

Concord'un ücretsiz oyun modeline geçip geçmeyeceği tartışılıyor. Concord'un karakter kadrosu hayranlarla bağ kuramadı ve sanat tarzı "markasız Guardians of the Galaxy" olarak tanımlandı.

Bir Resetera kullanıcısı, oyunun muhtemelen F2P olacağını ve hızla bir izleyici bulamazsa yeniden kapanacağını öngörüyor. Bu süreçte, Concord'un kurtarılamaz olduğunu düşünenler de mevcut, ancak farklı bir model ve önemli yeniliklerle geri dönebilme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Concord'un geleceği belirsizliğini koruyor ancak her türlü olasılık da masada gibi görünüyor.