Sony, korkunç bir çıkış yapan FPS oyun Concord'un çevrim dışı bırakılacağını duyurdu. Satışların durduğu ve oyunculara para iadesi yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

Firewalk Studios tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı türündeki oyun Concord, 23 Ağustos günü PS5 ve PC’ye özel olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak yapımın çıkışı âdeta bir fiyaskoydu. Öyle ki hiç ilgi görmedi, inanılmaz düşük sattı. Tahminler 25 binin altında sattığını gösterdi. Steam’de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise sadece 697’ydi. Bu sayı yılın en kötü oyunu olarak gösterilen The Lord of the Rings: Gollum’dan bile daha azdı.

Concord’un başarısızlığı devam ederken dün Sony’den çok önemli bir duyuru geldi. Şirket, Concord’un daha 2 haftasını doldurmadan fişinin çekileceğini açıkladı.

6 Eylül’de çevrim dışı bırakılacak, oyunculara para iadesi yapılacak

Açıklamalara göre Concord, 6 Eylül 2024 Cuma günü çevrim dışı bırakılarak kapanacak. Projenin başındaki isimlerden olan Ryan Ellis, oyunun fişini çekip “farklı seçenekleri değerlendireceklerini” ifade etti.

Açıklama itibarıyla oyunun PlayStation ve PC için satışları da durduruldu. Şirket, Concord’u satın alan tüm oyunculara para iadesi yapılacağını söylüyor. PS Store’dan aldıysanız direkt olarak ödeme yönteminize para iade edilecek. Steam ve Epic Games’te ise önümüzdeki günlerde geri ödeme yapılacak.

Şirketin değerlendireceği seçeneklerin ne olduğu belli değil. Ancak oyunculara daha iyi ulaşabilecek şeyler olacağı söyleniyor. Oyunu ücretsiz yapma gibi bir hamle geldiğini görebiliriz ancak bu da kesin değil. Kesin olan tek şey, Concord’un şimdilik aramızdan ayrıldığı.

Concord’un 8 yıl civarı süredir geliştirildiğini belirtmek gerekiyor. Maalesef bu kadar uğraşın ardından yalnızca 2 hafta hayatta kalabilmeyi başardı.

Concord fragmanı