2005 yılında yayınlanan ve günümüzde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Constantine, bugün devam filmiyle anıldı. Orijinal filmde yer alan Peter Stormare, devam filminin şu anda geliştiriliyor olduğunu açıkladı.

2005 yılında yayınlanan ve fazlasıyla sevilen bir karakteri ve dünyayı hayatımıza katan Constantine, günümüzde de izleyenleri içine çekmeyi başarıyor. Haliyle filmden etkilenen her izleyici Constantine'in bir devam filmi olup olmayacağını merak ediyor. İşte bu merak bugün sona ermiş olabilir.

Constantine filminin hayranlarını yıllardır yeni bir filmin çıkıp çıkmayacağına dair bir cevap için yırtınırken bugün filmin yıldız isminden bir açıklama geldi. Orijinal filmde Lucifer'a hayat veren Peter Stormare, devam filminin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı.

John Constantine geri dönüyor:

Filmin yıldız ismi tarafından yapılan açıklama elbette pek çok Constantine hayranını heyecanlandırdı. Ancak açıklamada filmin geliştiriliyor olmasının dışında hiçbir detaya yer verilmedi. Yer verilmeyen detaylar arasında filmin başrolünde yeniden Keanu Reeves'in olup olmayacağı da bulunuyordu.

Constantine'in devam filmi hakkında son yıllarda pek çok iddia ortaya atılmıştı. Fakat bu iddiaların içi maalesef boş çıkmıştı. Yine de yıldız oyuncu Keanu Reeves, geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yaparak devam filmine yeşil ışık yakmıştı. Keanu Reeves, yaptığı açıklamada 'Her zaman John Constantine'i yeniden oynamak istedim. O dünyayı ve o karakteri seviyorum.' ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan orijinal filmin yönetmen koltuğunda oturan Francis Lawrance, olası bir devam filmi hakkında konuşarak yetişkinler için bir devam filmi yapmak istediğini söylemişti. Francis'in yaptığı açıklamanın ardındansa bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Yeni film haberini alan Constantine filminin hayranları da yeni filmde Keanu Reeves olmazsa filmi izlemeyeceklerini belirtti. Hayranların Keanu Reeves isteği ve Keanu'nun yapmış olduğu açıklama ele alındığında ünlü oyuncunun filmde yer almaması için herhangi bir neden görmüyoruz. Film hakkında yeni detaylarıysa iple çekiyoruz.