Continental, lüks SUV Genesis GV80 için özel bir gösterge paneli tasarladı. Continental tarafından geliştirilen yeni teknoloji, dünyanın ilk 3 boyutlu gösterge paneli olarak lanse edildi.

Continental, araçların gösterge panelleri teknolojisini kökünden değiştirecek yeni bir teknoloji geliştirdi. Lüks SUV Genesis GV80 için geliştirilen gösterge paneli dünyanın ilk 3 boyutlu gösterge paneli olarak lanse ediliyor.

Continental tarafından geliştirilen 3 boyutlu gösterge ekranı teknolojisini benzersiz hale getiren şey, camsız 3 boyutlu teknoloji olarak isimlendirilen otostereoskopik 3D teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde 3 boyutlu görüntüleri görmek için ek bir gözlük kullanmak zorunda kalınmıyor.

3 boyutlu gösterge ekranının gözlük olmadan kullanılabilmesi için Continental, paralaks bariyeri ismi verilen bir teknoloji kullandı. Bu teknoloji sayesinde kullanıcının iki gözüne ayrı ayrı giden görüntüler tek bir 3 boyutlu görüntü oluşturuyor.

Continental tarafından geliştirilen 3 boyutlu gösterge ekranı, bir iç kamerayla beraber çalışıyor. İç kamera sürücünün kafasının konumunu hassas bir şekilde takip ediyor. Bu şekilde 3 boyutlu görüntü projeksiyonu ideal görüş açısına göre ayarlanıyor. İç kamerada ayrıca sürücünün ekrana odaklanmak için fazla zaman kaybetmemesi için bir dikkat algılama özelliği de bulunuyor.

Genesis GV80’de kullanılacak bir başka teknoloji ise aracın ekranları arasında içeriklerin paylaşılmasına izin veren “Cross-Domain Hub” teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde sürücü, bir ekranda görülen bir içeriği araç içerisindeki diğer ekranlarla da paylaşabilir. Bu teknoloji sayesinde sürücü, gösterge panelinde görülen navigasyon görüntüsünü ön yolcu ekranında da gösterebilecek.