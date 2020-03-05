Genesis, merakla beklenen lüks otomobili G80'in görüntülerini resmi tanıtımdan önce ortaya çıkardı. Yeni sedan otomobilin, markanın SUV modeli GV80 ile birçok tasarım detayını paylaştığı görülüyor.

2021 Genesis G80 sedanın dünya çapında ilk kez Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında sergileneceği konuşuluyordu. Fuarın Corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından Genesis, otomobili şirketin resmi Instagram hesabında ayrıntılı olarak ilk kez gösterdi.

Güney Koreli lüks otomobil üreticisi, iç tasarım da dahil olmak üzere otomobilin detaylı önizlemesini takipçileriye paylaştı. Genesis G80, markanın 'çift çizgi' adını verdiği tasarım anlayışı ve uzun ince farlarıyla GV80 SUV'u andırıyor. Ön tarafta G90'da olduğu gibi kalkan şeklinde büyük bir ızgara yer alıyor.

Stoplar yine çift çizgi tasarım dilini yansıtıyor ve tıpkı ön farlar gibi iki ayrı parçadan oluşuyor. GV80, neredeyse her açıdan çarpıcı bir tasarıma sahip olsa da, sedan modeli de ondan aşağı kalmıyor.

Genesis G80, büyük yatay 14.5 inç dokunmatik ekranı ve ön konsol boyunca uzanan ahşap kaplamaları da dahil olmak üzere SUV modeline fazlasıyla benzeyen bir iç mekan tasarımı sunuyor. Orta konsoldaki basınca duyarlı vites kontrolü ve iç kısıma hakim olan siyah deri kaplama da GV80'den geliyor.

G80'in GV80 ile aynı platformu paylaşacağı biliniyor. Genesis, aracın kaputunun altındaki güç aktarma ünitesi hakkındaki detayları açıklamamış olsa da, yine ağabeyinden 2.5 litrelik ya da 3.5 litrelik V6 motoru alacağı öngörülüyor.

Genesis aracın tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacak ve bu tanıtım ile G80'in performans bilgileri, fiyatlandırması ve tasarımı hakkında önemli detayları öğreneceğiz.