Hollanda’da okuyan 22 üniversite öğrencisi, denizlerden toplanan plastik ve evsel atıkları kullanarak saatte 90 kilometre hıza çıkabilen 220 kilometre menzile sahip elektrikli araba ürettiler.

Hollanda’nın Eindhoven şehrinde yaşayan bir grup üniversite öğrencisi, denizlerden çıkarılan plastik şişeler ve evsel atıkları kullanarak elektrikli bir otomobil tasarladı. Reuters’ın haberine göre Luca isimli bu elektrikli otomobil, saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tam şarjda 220 kilometre gidebiliyor.

Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde 22 öğrenciyle gerçekleştirilen projeyle ilgili konuşan proje yöneticisi Lisa van Etten, “Bu araba gerçekten çok özel, çünkü tamamen çöpten yapıldı” ifadelerini kullandı.

Luca’da hangi malzemeler kullanıldı?

Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak geliştirilen aracın hangi parçalarında hangi malzemelerin kullanıldığı konusunda bir açıklama da yapan Etten; elektrikli otomobilin şasisinde keten ve dönüştürülmüş pet şişeler kullanıldığını söyledi. Bununla birlikte aracın iç mekanında evsel atıklardan faydalanıldığı açıklanırken, otomobilin gövdesinde ise televizyon, oyuncak ya da mutfak aletlerinde kullanılan sert plastiğin tercih edildiği belirtildi. Aracın koltuk minderlerinde ise hindistan cevizi ve at kılları kullanıldı.

18 ayda geliştirildi

Tüm dünyada neredeyse bir kıta büyüklüğüne ulaşan atıkların kullanım alanlarının bulunduğunu göstermek istedikleri için bu aracı geliştirdiklerini söyleyen Van Etten, “Atıklarda potansiyel görüyoruz” dedi. Üretim ekibi üyesi Matthijs van Wijk ise yaptığı açıklamada “Otomobil şirketlerinin atık malzemeleri kullanmaya başlayacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

22 üniversitesi tarafından 18 ayda geliştirilen bu otomobil, geri dönüşümün gelebileceği noktayı da bizlere net bir şekilde gösteriyor.