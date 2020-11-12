Ford'un Türkiye'de üretilip Avrupa'ya satılacak ilk tam elektrikli ticari aracı Ford E-Transit duyuruldu. Otosan'ın Gölcük'teki tesisinde üretilecek araç, tüm Avrupa pazarına ihraç edilecek.

ABD merkezli otomotiv devi Ford’un popüler ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonu resmen tanıtıldı. Tam elektrikli transit ile ilgili yapılan açıklamalara göre Avrupa pazarında satışa sunulacak olan Transit modelleri, Otosan’ın Gölcük’teki tesisinde üretilecek. E-Transit olarak adlandırılan tam elektrikli transit modellerinin 2022’nin ikinci çeyreğinde Avrupa ile aynı anda Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Yeni Ford E-Transit’in tanıtımı, bizzat Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley tarafından gerçekleştirildi. 67 kWh’lık bataryalara sahip olacak Ford E-Transit, tek şarj ile 350 kilometre menzil sunacak ve 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilecek. Batarya, 115 kW DC hızlı şarj ile ise 15’ten yüzde 80’e 34 dakikada şarj olabilecek.

Yeni Ford E-Transit, 269 beygir güç sunacak

269 beygire denk gelen 198 kW güç, 430 Nm tork sunan bir elektrikli motora sahip olacak Ford E-Transit, van modelinde 1.616 kilogram, kamyonet modelinde ise 1.967 kilogram taşıma kapasitesiyle gelecek. Pro Power Onboard adında bir özelliğe de sahip olacak E-Transit, 2.3 kw'a kadar güç sunan bir mobil jeneratöre dönüştürülebilecek.

Ticari araçlarda elektrikli ve hibrit güç aktarma organlarına geçişin öneminden bahsederek yeni Ford E-Transit hakkında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"2030'da dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşması bekleniyor"

Ford Otosan’ın ticari araç üretim kapasitesiyle Ford’un global elektrifikasyon stratejisinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Yenigün, “2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşması bekleniyor. Türkiye’nin ticari araç üretimindeki öncü rolü, elektrikli araçlara geçişle birlikte çok daha artacak. Türkiye otomotiv sanayisi için kilometre taşı niteliğinde olan bu gelişme, ülkemizin ticari araç üretiminde üstlendiği sorumluluğu ciddi ölçüde artıracak. Ürettiğimiz elektrikli araçları yurtdışı pazarlara ihraç edeceğimiz ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik katkı sağlayacağımız için gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Otomotiv üretiminin tüm dünyada bir dönüşümden geçtiğini belirten ve Türkiye’de de elektrikli ve hibrit odağındaki yeni teknolojilerin desteklenmesinin, ticari araçlardaki Ar-Ge ve mühendislik gücünün geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Elektrikli ve hibrit araçlar üzerindeki vergi yükü gözden geçirilmeli"

“Avrupa başta olmak üzere birçok ülke yeni nesil çevreci araçların kullanımının yaygınlaştırılması için çok önemli yatırımları devreye almaya başladı. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde çok daha sıkı ve sıfır emisyonlu araçlara geçişi bir anlamda zorunlu kılacak mevzuat çalışmaları yürütülüyor. Söz konusu dönüşüm için yerli üretim rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi gerekli.

Bu çerçevede, devletimizin hem ticari hem binek elektrikli ve hibrit araçlar üzerindeki vergi yükünü tekrar gözden geçirmesi, bu araçların ilk satın alma maliyetlerinin düşürülmesi için çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarını devreye alması ve en önemlisi de bu araçların ülkemizde üretiminin özendirilmesi için yatırım teşvik sistemi çerçevesinde çeşitli yeni mekanizmalar kurulması gerektiğini düşünüyorum.”