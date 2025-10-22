Tümü Webekno
Futbol Maçlarını Organize Etme Oyunu Copa City'de Türkiye'den Beşiktaş da Olacak

Çok beklenen futbol organizasyonu oyunu Copa City'le ilgili sevindiren bir gelişme yaşndı. Beşiktaş'ın oyuna dahil olacağı açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mart 2026’da piyasaya sürülecek Copa City oyunu, daha önce pek rastlamadığımız tarzda bir futbol oyununu bizlerle buluşturacak. Bu oyunda oyuncular, büyük futbol kulüplerinin maçlarını organize etme görevli olacak. Şehirde yapılar kuracaklar, stadyumları yönetecekler, taraftarlar için eğlenceler düzenleyecekler ve çok daha fazlasını yapacaklar.

Copa City için heyecanlı bekleyiş sürerken dün ülkemizdeki futbol ve oyun meraklılarını çok sevindirecek bir hamle geldi. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden olan Beşiktaş’ın Copa City’de yer alacağı duyuruldu.

Beşiktaş, Copa City sokaklarını dolduracak

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş’ın, Copa City’nin resmî lisanslı kulüpleri arasına katıldığı açıklandı. Borussia Dortmund, Arsenal, Bayern München gibi takımların arasına katılan Beşiktaş, Copa City sokaklarını dolduracak. Oyuncular, Beşiktaş maçlarını organize edebilecekler, taraftarlar, tezahüratları, maç öncesi etkinlikleri ve çok daha fazlasını düzenleme imkânı yakalayacaklar.

Copa City oyunu 26 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyun, şu anda Steam’den istek listesine eklenebiliyor. Fiyatı gibi detayları henüz belli değil. Steam sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Copa City fragmanı

Oyunlar

