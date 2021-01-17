Corellium, M1'lı Mac'ler İçin İlk Linux Sürümünü Yayınladı

Corellium, M1 yonga setine sahip Mac bilgisayarları için Linux işletim sisteminin ilk sürümünü "çok erken beta" ifadesiyle yayınladı. Sürümün yalnızca gelişmiş Linux kullanıcıları tarafından kullanılması, diğerlerininse beklemesi gerektiği belirtildi.

Teknoloji devi Apple, kasım ayında merakla beklediğimiz yeni Mac bilgisayarlarını tanıtmıştı. Yeni Mac'lerin diğer nesillere göre daha fazla ilgiyle beklenmelerinin nedeniyse Apple'ın artık Intel işlemcilere yer vermeyecek olmasıydı. Şirket, yeni Mac'lerinde artık kendi üretimi olan yonga setini kullanacağını açıklamıştı ve öyle de oldu.

Apple'ın ilk Mac'leri, şirketin aynı zamanda bilgisayarları için ürettiği ilk yonga seti olan M1 ile geldi. M1 yonga seti, Apple'ın sunduğu ve daha sonra kullanıcılar tarafından da ispatlandığı üzere Intel'in işlemcilerinden çok daha yüksek performans sundu. Fakat işlemcinin değişmesi, Apple kullanıcıları için de ilk etapta sorun yaşatacak gibi.

M1 için Linux'ün "çok erken betası" yayınlandı:

Apple'ın M1 yonga setine sahip Mac bilgisayarları, Intel bilgisayarlarıyla aynı yazılım desteğini sunmuyor. Dolayısıyla M1'lı Mac'lerin diğer yazılımları çalıştırmaları için geliştiricilerin yonga setine destek sunması gerekiyor. Bu yazılımlar arasında elbette işletim sistemleri de bulunuyordu.

Bugünse birçok Mac kullanıcısının merakla beklediği sevindirici bir haber geldi. Corellium, Apple'ın M1'lı Mac'leri için sunulacak Linux işletim sisteminin "çok erken beta" sürümünün yayınlandığını açıkladı. Açıklama, şirketin CTO'su Chris Wade tarafından yapıldı. M1'lı Mac'ler için yayınlanan sürümün yalnızca 'gelişmiş kullancılar' tarafından kullanılması gerektiği de açıklamada belirtildi.

Bununla birlikte Chris Wade, Corellium'un M1 için Linux kodlarının tümünün açık kaynak lisansı altında yayınlanacağını duyurdu. Corellium tarafından paylaşılan 'çok erken beta' sürümüne şu anda ulaşım sağlanamıyor ancak şirket yakın zamanda daha kullanılabilir bir beta sürümü yayınlanacak.