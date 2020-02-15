Şu sıralar tüm dünyanın ana gündemi olan Corona virüsü, ülkemize de yakın sayılabilecek bir yer olan Mısır’da görüldü. Mısır, virüse karşı önlemler alındığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirildiğini açıkladı.

Her geçen gün daha fazla insana bulaşarak büyüyen Corona virüsü (Covid-19), tüm önlemlere rağmen başka ülkelerde görünmeye devam ediyor. Henüz ülkemizde herhangi bir kişide tespit edilmeyen virüs, son olarak Mısır’da görüldü. Mısır Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Corona virüsünün tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirildiğini ve virüse karşı yeni önlemlerin alındığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Corona’nın tespit edildiği ikinci Arap ülkesi olan Mısır, virüsün ülkeye bulaşmaması için geniş çaplı önlemler alıyor. Buna karşın virüs, özellikle Çin’de çok sayıda insanı öldürmüş durumda. Resmi açıklamalara göre şu anda 64.461 kişiye bulaşan virüs, 1.384 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, insanların telaşa kapılmaması için açıklamalar yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Health Emergencies Programme departmanının başkanı Dr. Michael Ryan, virüsün göründüğü gibi korkutucu olmadığını ifade etti. Ryan, “Çin dışında bulaşmada dramatik bir artış görmüyoruz” diyerek virüsün korkutucu derecede hızlı yayılmadığını belirtti.

Şu anda yaşanan teşhis ve ölümlerin büyük bir kısmının Çin’de olması, Ryan’ın sözünü doğrular nitelikte. Yine de geçtiğimiz gün Corona ilk kez Çin dışında bir ülkeden can almıştı. Japonya’da yaşayan 80 yaşlarındaki bir kadının ölümüne sebep olan COVID-19 virüsü, yavaş yavaş dış ülkeler için de tehdit oluşturduğunu kanıtlamıştı.

Uzmanlar evham yapılmaması gerektiğini belirtse de herkesin önlemlerini alması gerektiğini söylüyorlar. Bu önlemlerin başında maske takmak, sık sık el yıkamak gibi önlemler yer alıyor.