Bir Sağlık Uzmanından COVID-19 Hakkında Rahatlatan Açıklama

Kısa süre içerisinde neredeyse tüm dünyada kendini gösteren Corona virüsü, dünya genelinde korkuya neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nde görev yapan bir sağlık uzmanıysa virüsün yayılmasının yavaşlamış olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde resmi adı 'COVID-19' olarak belirlenen Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen verilere göre 64.460 kişiye bulaştı ve 1.384 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüs, bir ay içerisinde 20’den fazla ülkede görülünce tüm dünyada bir panik havası oluştu.

COVID-19 kaynaklı enfeksiyonlar, dünya genelinde hâlâ görülmeye devam edilse de bir sağlık uzmanından rahatlatan bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Health Emergencies Programme isimli departmanının başkanı Dr. Michael Ryan, virüsün göründüğü kadar korkutucu olmadığını söyledi.

'Corona virüsü salgını, o kadar da korkutucu boyutlarda değil'

Dr. Michael Ryan, COVID-19 virüsünün Çin dışındaki yayılmasının korkutucu derecede olmadığını söyledi. Michael Ryan, insanları Corona virüsü hakkında aceleci değerlendirmeler yapmamaları gerektiğini belirtti. Michael, “Çin dışında bulaşmada dramatik bir artış görmüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Virüs hakkında değerlendirmelerine devam eden Dr. Ryan; Çin, Singapur ve Hong Kong’daki hastanelerde göğüs rahatsızlığı olan hastaların rutin kış testlerinde COVID-19 bulunmadığını belirtti. Michael Ryan, bu örnekler arasında henüz COVID-19 etkinliğinin görülmediğini, bu durumun da virüsün o kadar da etkili olmayabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Dr. Michael Ryan, bu sözleri sarf ettikten sonra elbette hiçbir şeyin kesin olmadığının da altını çizdi. Sağlık uzmanı, 2003’teki SARS salgını gibi önceki Corona virüsü salgınları için kullanılan 'standart antivirallerin' ötesinde spesifik bir tedavinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Corona virüsü, bugüne kadar 1.384 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş olsa da bu insanların üçü haricinde tümü, Çin anakarasında bulunuyor. Yani dünya genelinde virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı oldukça düşük. Bununla birlikte toplamda 64.460 olan vakaların 63.886’sı Çin’de bulunuyor.

Geçtiğimiz gün Çin dışında hayatını kaybeden bir hasta haberi Japonya’dan gelmişti. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Tokyo’nun güneyindeki Kanagawa kentinde yaşayan 80’li yaşlardaki bir kadının COVID-19 virüsü yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşlı kadın, daha önce Çin’e seyahat etmemişti.