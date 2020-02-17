Corona Virüsü Yerli Tanı Kitinin Görüntüleri Paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsü olan COVİD-19 için geliştirilen yerli tanı kitinin laboratuvar görüntülerini paylaştı. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukoğlu, kit ile 90 dakikada corona virüsünün tespit edilebildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Çin’i ve devamında Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsünü tespit edecek bir kit üzerinde bir süredir çalışıyor. Bakanlık, çalışmaları başarı ile sonuçlanan kitin laboratuvar görüntülerini paylaştı.

Corona virüsünün tespit edilmesi için geliştirilen kitle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nın sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukoğlu bir açıklama yaptı. Doç. Dr. Korukoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir süredir corona virüsü ile ilgili olarak spesifik testler uyguladığını, kendilerinin de bu testlerden yola çıkarak yerli kiti geliştirdiklerini açıkladı.

Doç. Dr. Korukoğlu, Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda halihazırda bulunan Pan corona virüsü PCR olarak isimlendirilen sistemi yeni tip corona virüsü olan COVİD-19'un tespit edilmesinde kullanmak üzere geliştirdiklerini söyledi. PCR testlerine eklenen yeni primer problar ve laboratuvarda üretilen enzimlerle beraber kiti geliştirdiklerini açıklayan Doç. Dr. Korukoğlu, uluslararası merkezlerden alınan pozitif virüs örnekleri ile kitin test edildiğini söyledi.

Uluslararası merkezlerden elde edilen pozitif virüs örnekleri ile yapılan testlerde kitin elde ettiği ilk sonuçlar pozitif oldu. Gerçekleştirilen testlerin başarı ile sonuçlanması ile beraber kit, Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda rutin olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda corona virüsü şüphesi olan örnekler, bu kit ile test ediliyor.

Yeni tip corona virüsünün tespiti için geliştirilen kitin, tamamen yerli kaynaklardan üretilmiş olmasının büyük avantaj sağladığını söyleyen Doç. Dr. Gülay Korukoğlu, kitin hızlı bir şekilde İstanbul’da üretilebildiğini ve maliyetinin çok düşük olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gülay Korukoğlu, gerçekleştirilen ilk çalışmalarda kitin 90 dakikada sonuç verdiğini açıkladı. Korukoğlu, kitin daha kısa sürede sonuç vermesi için çalıştıklarını, hatta testlere başladıklarını sözlerine ekledi.