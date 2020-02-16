Corona Virüsü Laboratuvar Ortamında Üretilecek

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve 1.600'ün üzerinde insanın hayatına mal olan Corona virüsü salgınıyla baş etmek için bilim insanları uğraşlarını sürdürüyor. Biyologlar, Corona virüsünün DNA kodunu kullanarak onu laboratuvar şartlarında yeniden üretmeye çalışıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra yayılan ve şu ana kadar 1.670 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsüyle mücadele için bilim insanları seferber oldu. Virüsle mücadelenin önemli unsurlarından biri de onun DNA kodunu çözmek ve virüsü laboratuvar ortamında yeniden üretmek. Ölümcül virüsün sentetik versiyonunun üretilmesi, test edilen tedaviler için önemli bir kapı aralayabilir.

Kuzey Carolina Üniversitesi laboratuvarı, Çin tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan virüsün DNA diziliminden yola çıkarak onu yeniden üretmeye çalışıyor. Integrated DNA Technology, Twist Bioscience ve Atum gibi şirketler, virüslerin kopyalanması işindeki öncüler. Doğru genler dizilebilir ve bu genler birbirine 'dikilerek' Corona virüsü genomu yeniden üretilirse uzmanlar, bu genetik malzemeyi hücrelere enjekte edip virüsleri izlemeye hızlıca başlayabilirler.

Sentetik Corona virüsü, 1 ay içinde üretilecek:

Ölümcül bir virüsün DNA kodunu kullanarak onu yeniden üretme faaliyeti yaklaşık 20 yıl önce başladı. Biyo-terör endişesi nedeniyle bu işi yapan şirketler, siparişi kimin verdiğini yakından takip ediyor. Bununla birlikte virüsü yeniden üretmek, virüsün neden olduğu ani salgın gibi durumlarda aşı, salgınla mücadele ve hastalığın tedavisi gibi konularda çok önemli bir koz sağlıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Ralph Baric, geçen ay ölümcül Corona virüsünün laboratuvar ortamında yeniden üretilmesi için bir sipariş aldıklarını belirtiyor. Baric ve arkadaşları, bunun için internetteki Corona virüsü genomlarını karşılaştırıp üzerinde karar kılınan bir versiyonu seçerek işe başlamış. Sentetik DNA'nın elde edilmesinin bir ay süreceği belirtiliyor. Bu işlemden sonra genetik malzeme hücrelere enjekte edilecek.

Sentetik virüs DNA'sı üretimi sayesinde bilim insanları, virüsün genomuna istedikleri gibi gen ekleyip çıkarabiliyor, virüsün insan hücresine hangi yollardan girdiğini bu şekilde tespit edebiliyor. Bunun için fareler üzerinde deney yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra sentetik virüsler, araştırmacılara virüsün mutasyona uğradığı zaman nasıl tepki verilmesi gerektiği konusunda da tahminlerde bulunma yeteneği kazandırıyor.

DNA üreticileri, ölümcül virüslerin yanlış ellere düşmesini engellemek için de önlemler alıyor. ABD'deki şirketler, 'tehlikeli genlere' erişimi engellemek için güçlerini birleştirmişlerdi.