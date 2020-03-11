Dün itibarıyla Türkiye’de de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü ya da resmi adıyla COVID-19, maskelerle birlikte kolonya gibi dezenfektan ürünlerine yönelik talebi muazzam bir şekilde artırdı. Peki, kolonya gerçekten corona virüsüne karşı koruma sağlıyor mu?

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 110’dan fazla ülkeye yayılan ve şu ana kadar enfekte olduğu 119.132 kişiden 4.284’ünü öldüren yeni tip corona virüsü COVID-19, bulaşma gücünün yüksek olması nedeniyle her bireyin kendi tedbirini almasını zorunlu kılıyor.

Corona virüsünün kesin bir tedavisi henüz bulunabilmiş değil ancak olası enfeksiyonları engellemenin pek çok yolu bulunuyor. Metro, otobüs, uçak, vb. gibi kapalı toplu taşıma araçlarına binerken maske takmak ve ellerinizi temizlemeden yüze dokunmamak, uygulayabileceğiniz önlemlerin başında geliyor. Uzmanlar ayrıca temizlik spreyi veya ıslak mendil kullanarak kapı kolları, telefonlar ve klavyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu tavsiyeler doğrultusunda, özellikle 80 derecelik kolonyalara yönelik talep, yoğun şekilde artış gösterdi. Karaköy'de kolonya dükkanı işleten Göksel Kaygın, satışların yüzde 100 arttığını ve talebe yetişemediklerini söylüyor.

Özellikle insanların yanında taşıyacağı tipte ufak kolonyaların yok sattığını söyleyen Kaygın, “Daha çok limon kolonyası tercih ediliyor, o da yanlış bir inanış. Bunun önemli olan şeyi derecesi. 80 derece olması önemli. İnsanlar sadece limon 80 derece zannediyor. Aslında öyle değil, 80 derece tüm serilerdir. Doktorlar virüse karşı etkili olduğunu söylüyor, bence de etkili” ifadelerini kullandı.

Peki, kolonyalar corona virüsüne karşı gerçekten koruma sağlıyor mu? Antalya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Sacit Tayfun, dezenfektanların sadece elleri koruduğunu ancak söz konusu virüsün çoğunlukla hava yoluyla bulaştığını söyledi.

"Zaten bu dezenfektanlar yüzde 100 korumaz. En fazla yüzde 80 koruyor. 'Dezenfektan kullandım, virüs bana bulaşmaz.' Yok öyle bir dünya. Her türlü bulaşabilir. Yüzünüze birisi hapşırınca alırsınız virüsü” diyen Tayfun, dezenfektan maddelerinin merdivenaltı üretimlerine karşı uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Merdiven altı bir imalathanenin, yüzde 1 kullanacağı bir kimyasalı yüzde 10 oranında kullanması halinde tamamen tehlikeli bir maddenin ortaya çıkacağını söyleyen Tayfun, “Uzun süreli kullanımlarda kanser olma riskiniz dahi var. Taklit ürünler cilt kanserine dönüşebilir. Kolonya içlerindeki en masum olanı. Virüsle birlikte merdiven altı üretim de arttı. Orijinal ürünleri de birebir taklit ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.